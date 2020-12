Quando bisogna davvero preoccuparsi se compaiono lividi sul corpo

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A tutti capita ogni tanto di notare improvvisamente un livido sul nostro corpo dove non ci ricordiamo di aver battuto. A causa della distrazione, a volte ci dimentichiamo i piccoli incidenti quotidiani che possono portare alla formazione di lividi. Inoltre, in alcuni punti più delicati del corpo, come ad esempio le ginocchia, i lividi si formano più facilmente, a volte in conseguenza di collisioni di cui neanche ci eravamo accorti.

Esistono però alcuni casi in cui i lividi possono essere sintomo di un problema più grave, e in cui è consigliabile rivolgersi al medico per indagarne la causa. Vediamo quando bisogna davvero preoccupasti se compaiono lividi sul corpo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le donne sviluppano lividi più facilmente degli uomini

Innanzitutto, alcune persone sviluppano lividi molto più facilmente di altre. Ad influenzare la formazione di lividi contribuiscono ad esempio fattori genetici. Gli anziani hanno una pelle più delicata e meno protetta, e sviluppano più lividi dei giovani. Si è anche scoperto che le donne tendono a sviluppare lividi più facilmente degli uomini.

Ma se notiamo costantemente dei lividi sul corpo che non sono dovuti a piccoli incidenti quotidiani, da cosa potrebbero essere causati? Ecco quando bisogna preoccuparsi davvero se compaiono lividi sul corpo

Sintomo di carenze nutritive

Lividi frequenti possono essere il sintomo di carenze nutritive. Per esempio, la carenza cronica di vitamina C può causare l’apparizione di lividi apparentemente casuali distribuiti su tutto il corpo. Anche la carenza di vitamina K, sebbene più rara, può causare lividi.

Un altro problema che può causare l’apparizione di lividi, è la mancanza di ferro, minerale essenziale per il corretto funzionamento dei globuli rossi. Se notiamo spesso lividi sul corpo, esaminiamo la nostra dieta e cerchiamo di assumere la giusta quantità di tutte le sostanze nutritive necessarie

Malattia di Von Willebrand

La malattia di Von Willebrand è una malattia genetica che spesso non presenta alcun sintomo fino all’età adulta. Si tratta di una disfunzione nel processo di coagulazione del sangue. Può succedere che il sangue che non riesce a coagularsi si accumuli sotto la pelle e vada a formare lividi. La malattia ha altri sintomi caratteristici, come abbondante sanguinamento in caso di piccole ferite o sanguinamento del naso. In questi casi rivolgiamoci a un medico che saprà quali esami consigliarci.

Quando bisogna davvero preoccuparsi se compaiono lividi sul corpo

È sempre bene rivolgersi a un medico in casi sospetti. Per esempio se un livido non scompare per lungo tempo, oppure se diventa più grande col passare dei giorni. Rivolgiamoci a un medico anche se troviamo molto spesso lividi sul nostro corpo che non abbiamo alcuna memoria di esserci procurati, o se un livido è molto doloroso.