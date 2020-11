Perdere peso mangiando senza mai rinunce è il sogno di tutti. Ma c’è pure chi, attraverso un’alimentazione sempre sana ed equilibrata, unita all’attività fisica giornaliera, si propone, in particolare, di eliminare il grasso addominale.

Ecco, allora, quando bere e come preparare il frullato altamente proteico per chi vuole il ventre piatto. In particolare, il raggiungimento dell’obiettivo di chi si prefigge di “sgonfiare la pancia” passa attraverso la preparazione di frullati che devono possedere un notevole contenuto proteico. Ma non solo. Devono essere pure ricchi di fibre. E ciò al fine di facilitare il transito intestinale.

I frullati di mela

Uno dei frutti più indicati al riguardo è la mela combinata con altri frutti. Appunto inglobata in un frullato. Ed è preferibile che venga preparato e consumato al mattino, non appena pronto. E si pensi, ad esempio, al frullato di mela con ananas e menta. O ancora al frullato di mela e kiwi. Senza dimenticare la gustosità di un delizioso frullato di mela e mandorle impreziosito da una spolverata di cannella.

Le tre varianti

Frullato di mela, ananas e menta. Riporre nel frullatore due tazze d’acqua con due mele verdi, quattro fette d’ananas e cinque foglie di menta fresca. La mela, ben lavata, deve essere frullata con tutta la buccia. Al posto dell’acqua si può optare per due bicchieri di latte così da innalzare il contenuto proteico del frullato.

Frullato di mela e kiwi. Si ottiene frullando quattro kiwi, due mele piccole e due bicchieri di latte. Per i più golosi aggiungere anche un cucchiaino di miele e bere subito appena pronto.

Frullato di mela, mandorle e cannella. Per preparare questo delizioso frullato occorrono venti mandorle triturate, due mele e due cucchiaini di cannella in polvere. Pure in questo caso si possono aggiungere due bicchieri di latte. Ancora meglio, tuttavia, in alternativa, l’aggiunta di due bicchieri di latte d’avena.

Ecco, dunque, quando bere e come preparare il frullato altamente proteico per chi vuole il ventre piatto.