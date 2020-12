Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Anche questo mese i Lettori chiedono ai nostri Esperti quando arrivano le pensioni INPS di gennaio 2021. Le date relative all’accredito o al ritiro delle somme di denaro spettanti non sono più quelle che cui erano abituati i percettori di pensione. La prima e la seconda ondata di epidemia da covid 19 ha portato cambiamenti non solo alle date, ma anche alle modalità di pagamento. Per evitare assembramenti presso gli sportelli delle Poste si è provveduto ad erogare il denaro in giorni differenti e secondo l’ordine alfabetico del cognome.

Persino gli importi che i titolari di pensione riceveranno a partire dal prossimo anno presentano novità interessanti. Ne abbiamo discusso nell’articolo “In arrivo un assegno INPS di 650 euro con l’aumento delle pensioni minime del 2021”. Sinora proprio per scongiurare il rischio che i percettori di pensione si accalcassero nei pressi degli uffici postali l’INPS ha anticipato il pagamento. La somma di denaro spettante a ciascun beneficiario che solitamente l’Ente corrispondeva il primo giorno del mese, è arrivata sul finire del mese precedente. Così ad esempio il rateo previdenziale di novembre invece dei primi di dicembre ha raggiunto i destinatari a partire dal 25 novembre. Diventa lecito dunque chiedersi quando arrivano le pensioni INPS di gennaio 2021 e se si possa ancora contare sull’anticipo dell’erogazione.

Quando arrivano le pensioni INPS di gennaio 2021?

L’INPS non ha ancora comunicato alcunché in merito ad un possibile anticipo del pagamento delle pensioni di gennaio 2021. L’erogazione in anticipo anche pre il prossimo anno avverrà se si conserverà valido l’accordo tra l’Ente e la Protezione civile. Ricordiamo che nell’ordinanza n. 708/2020 della Protezione civile figura la necessità di anticipare il pagamento delle pensioni per contenere la diffusione del coronavirus.

Ne consegue l’anticipazione dei pagamenti per dilazionare l’accesso agli uffici postali e consentire la riscossione del denaro in giorni diversi. Sebbene manchi ancora una comunicazione ufficiale anche per la riscossione del rateo di gennaio 2021 dovrebbero valere identiche misure di contenimento. Pertanto si presume che già a partire dal 28 dicembre 2020 sarà possibile recarsi presso gli sportelli a ritirare i contanti. Gli ultimi giorni di dicembre dovrebbero ricevere il pagamento i titolari di libretto postale, di BancoPosta o Postepay Evolution. Per i percettori che invece adottano l’accredito sul conto corrente bancario l’assegno pensionistico dovrebbe arrivare a partire dal 4 gennaio 2021.