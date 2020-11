Come di consueto, la Redazione di ProiezionidiBorsa intende informare i Lettori in merito al pagamento dei trattamenti previdenziali a carico dell’INPS. L’Istituto di previdenza, infatti, provvede a liquidare pensioni e indennità in base ad uno specifico calendario stabilito di anno in anno. Per le pensioni, il pagamento avviene di norma il primo giorno lavorativo del mese, con l’eccezione di gennaio. A causa delle festività, infatti, il primo bonifico dell’anno slitta al secondo giorno lavorativo del mese.

Negli ultimi mesi, però, le disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia hanno determinato una riorganizzazione delle consuete regole. Per evitare un eccessivo affollamento negli uffici postali, infatti, i pagamenti in contanti non avvengono tutti insieme. Poste Italiane provvede al pagamento in ordine alfabetico, anticipando di circa una settimana i primi adempimenti. Ad ottobre, avevamo anticipato le date di pagamento della NASPI relativa al mese successivo. Oggi invece vedremo quando arrivano i soldi della NASPI di dicembre.

Una data sempre diversa

A differenza delle pensioni, gli accrediti NASPI non arrivano sempre lo stesso giorno del mese. Il motivo di questa difformità risiede nella necessità di provvedere ogni mese al ricalcolo degli importi. L’indennità di disoccupazione è infatti un trattamento temporaneo che si riduce progressivamente col passare del tempo. Per questo l’INPS deve poter fare i dovuti calcoli e verifiche prima di provvedere a saldare le spettanze ai beneficiari. L’incertezza sulla data di pagamento è però spesso causa di preoccupazione per i disoccupati che devono provvedere alle spese mensili. Un problema particolarmente sentito nel mese di dicembre quando le uscite sono normalmente più elevate del solito. Per questo motivo è importante sapere quando arrivano i soldi della NASPI di dicembre e cosa fare in caso di ritardi.

Quando arrivano i soldi della NASPI di dicembre

Per il mese di dicembre, l’INPS ha comunicato che provvederà al pagamento della NASPI dopo la festività dell’Immacolata Concezione. Da mercoledì 9 dicembre, quindi, i beneficiari potranno verificare l’accredito dell’indennità sul proprio conto corrente. Questa data è valida esclusivamente per i pagamenti successivi al primo, poiché la rata di partenza segue normalmente un iter diverso. Insomma, è possibile sapere quando arrivano i soldi della NASPI di dicembre solo se si è già ricevuto almeno un pagamento. Altrimenti, l’unica possibilità rimane quella di rivolgersi alla sede INPS di riferimento oppure all’intermediario che ha gestito la richiesta. In quest’ultimo caso, ricordiamo che i patronati possono verificare le posizioni previdenziali dei propri assistiti solo una volta alla settimana. La risposta da parte dei consulenti potrebbe tardare ad arrivare a causa delle regole imposte dal sistema informatico.