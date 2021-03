Sono moltissimi i contribuenti che attendono i benefici derivanti dalla Manovra che prevede il taglio del cuneo fiscale. Si tratta del cosiddetto bonus IRPEF. In base alla fascia di reddito di ciascun lavoratore o percettore di indennità o prestazioni INPS, si calcola l’ammontare spettante. Di seguito vediamo quando arrivano i soldi del bonus IRPEF di marzo fino a 100 euro dall’INPS.

A chi spetta

Il bonus IRPEF descrive un percorso già avviato dall’ex bonus Renzi che negli anni precedenti ha trovato seguito nella busta paga di molti lavoratori. Attualmente, la platea dei beneficiari si è estesa e con loro anche le fasce di reddito e il calcolo dell’importo mensile hanno subìto delle variazioni. In base a quanto prevede l’art. 1, comma 8, della Legge n. 178/2020, le risorse finanziarie dedicate a tale agevolazione fiscale saranno cospicue. Nell’articolo “In arrivo una ulteriore detrazione fiscale per redditi fino a 40.000 euro direttamente in busta paga” abbiamo anche spiegato come funziona l’attribuzione della quota. Quello che oggi ci interessa illustrare invece è quando arrivano i soldi del bonus IRPEF di marzo fino a 100 euro dall’INPS.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come già annunciato, questa volta il bonus non riguarderà esclusivamente i lavoratori, ma anche coloro che percepiscono: le indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL; indennità di maternità o il congedo papà; alcuni assegni emergenziali; la indennità di tirocinio; le indennità socialmente utili e simili. Restano esclusi coloro che percepiscono: il TFR; il pagamento anticipato della NASPI o il Reddito di Cittadinanza. Tale agevolazione, ricordiamo, non concorre alla formazione del reddito e si distribuisce lungo tutto l’arco dell’anno su base mensile.

Quando arrivano i soldi del bonus IRPEF di marzo fino a 100 euro dall’INPS

Tra i pagamenti ed i conguagli INPS di marzo si prevede anche l’erogazione del suddetto bonus. Nella generalità dei casi, tale erogazione avviene alla fine del mese al quale esso di riferisce. Pertanto, anche a marzo si dovrebbe attendere l’ultima settimana per la ricezione del bonus fiscale.

Laddove non siano presenti disposizioni di natura differente, è il sostituto di imposta che provvede all’erogazione del trattamento integrativo. Coloro che percepiscono regolare busta paga, trovano l’ammontare del bonus direttamente tra le voci della busta paga stessa. Chi invece è titolare di indennità o prestazioni INPS, riceverà il bonus IRPEF direttamente dall’Istituto che agisce in qualità di sostituto di imposta. In questo caso, dunque, i pagamenti dovrebbero prendere avvio a partire dal giorno 23 del mese di marzo