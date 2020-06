Quando arriva il reddito di cittadinanza di giugno 2020? Chi percepisce il reddito di cittadinanza ha bisogno di sapere quando arriva la ricarica del mese di giugno 2020. Il beneficiario del sussidio sa di non poter conservare sulla card di cui è titolare i soldi che non spende. Pertanto deve conoscere con un certo anticipo quanto tempo ha a disposizione per usare il credito presente sulla carta. Del resto, abbiamo già avvertito i nostri lettori che non possono accumulare i soldi dell’ammortizzatore per affrontare spese future.

Ai percettori che ignorano i rischi che potrebbe correre suggeriamo di leggere “Cosa succede se non si spendono tutti i soldi del reddito di cittadinanza?”. Ora vediamo quando arriva il reddito di cittadinanza di giugno 2020 di modo che ci si possa regolare sulle somme di denaro a disposizione. L’erogazione dell’assegno del beneficio segue un calendario prefissato che figura sul portale ufficiale dell’Inps. Pur tuttavia è accaduto che talvolta l’Ente di previdenza abbia effettuato la ricarica con qualche giorno di anticipo rispetto alla data prevista.

Quando arriva il reddito di cittadinanza di giugno 2020?

Il pagamento dell’assegno da parte dell’Inps avverrà il 27 giugno prossimo. Ma non tutti i beneficiari dell’ammortizzatore riceveranno i soldi sulla carta nella data suddetta. Si ritroveranno la somma di denaro che spetta loro solo i destinatari del beneficio che hanno inoltrato la richiesta nei mesi precedenti.

E soprattutto i percettori che hanno provveduto a presentare l’aggiornamento dell’Isee. In assenza di quest’ultima documentazione difatti si verifica la sospensione o la decadenza del sussidio. Ciò perché l’Inps non può verificare che il destinatario sia ancora in possesso dei requisiti necessari al riconoscimento dell’assegno. Si legga, a tal proposito, la nota n. 96/2020 in cui l’Inps fornisce informazioni su come compilare i nuovi modelli Isee.

I contribuenti che invece non hanno mai percepito il reddito di cittadinanza, ma hanno inoltrato richiesta dovranno attendere. Occorre difatti aspettare che l’Istituto di Previdenza sociale prenda in carico la documentazione del richiedente e verifichi il possesso dei requisiti. Pertanto chi ha inviato o inoltrerà la richiesta del RdC entro il 30 giugno dovrà aspettare almeno fino al 15 luglio 2020 per la ricarica.