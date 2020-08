Rispondiamo ai contribuenti che ricevono aiuti economici dal Governo e che si chiedono quando arriva il reddito di cittadinanza ad agosto 2020. Per far ciò il team di Proiezionidiborsa consulta il calendario dei pagamenti che l’INPS eroga mensilmente a pensionati e percettori di vari benefici economici. Alcuni cittadini sono in attesa della disoccupazione Naspi, altri del bonus Renzi, altri ancora del bonus Bebé o il reddito e la pensione di cittadinanza. Bisogna conoscere le date precise in cui l’Ente previdenziale provvede ai pagamenti. Ciò perché l’erogazione delle prestazioni assistenziali o pensionistiche non avviene nello stesso giorno.

Nell’altro articolo “Quando e come si può richiedere l’aumento del reddito di cittadinanza” il lettore potrà attingere consigli utili. Si possono difatti adottare strategie del tutto legali per assicurarsi un incremento dell’importo della ricarica mensile. Occupiamoci adesso di verificare quando arriva il reddito di cittadinanza ad agosto 2020. Non sempre l’ammontare dell’assegno mensile rappresenta un vero e proprio sostengo finanziario per molte famiglie italiane. L’importo della ricarica spesso si rivela del tutto insufficiente a coprire le spese quotidiane e a garantire il sostentamento. E ciò nonostante moltissimi contribuenti lo attendono con ansia pur di garantirsi il soddisfacimento dei bisogni primari.

Quando arriva il reddito di cittadinanza ad agosto 2020?

La ricarica del reddito di cittadinanza per chi già possiede la carta e percepisce il sussidio governativo avverrà il 27 agosto prossimo. O meglio raggiungerà i beneficiari a partire dal 27 agosto e nei giorni immediatamente successivi. Diversa la data di erogazione del pagamento per i contribuenti che per la prima volta riceveranno l’assegno mensile dell’ammortizzatore.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Nello specifico, i cittadini che hanno inoltrato all’Ente previdenziale la richiesta del RdC ad agosto dovranno attendere il mese di settembre. A partire dal 15 settembre 2020 infatti Poste Italiane riceverà dall’INPS le carte elettroniche da distribuire ai fruitori che ne hanno diritto. Sulla card del reddito di cittadinanza il contribuente che riceve il sussidio per la prima volta troverà già l’accredito della prima mensilità.