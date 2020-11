L’inverno 2019-2020 in Italia è stato uno tra i più miti e tra i più secchi di sempre. Conseguentemente è lecito chiedersi quando arriva il freddo 2020. E soprattutto se sarà accompagnato da abbondanti nevicate.

Al riguardo le principali società che gestiscono servizi di previsioni meteorologiche hanno già messo a punto e formulato delle stime su come sarà il tempo meteorologico durante la prossima stagione invernale nel Vecchio Continente. Le previsioni includono pure l’Italia e altri Paesi del Sud Europa.

SUPER OFFERTA LANCIO - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Quando arriva il freddo 2020, ma i veri rischi potrebbero arrivare dalle piogge

Nel dettaglio, dai modelli previsionali, che evidentemente sono in grado di fornire e tracciare solo una tendenza di massima, anche l’inverno 2020-2021 sarà più caldo rispetto alla media storica.

Tuttavia, rispetto allo scorso anno, l’inverno più che nevoso potrebbe essere decisamente più piovoso. E, quindi, potenzialmente a maggior rischio di alluvioni. In particolare, nel nostro Paese e in Portogallo. E lo stesso vale per la Spagna e per la parte meridionale della Francia.

Se, infatti, in genere, le alluvioni sono più frequenti nel periodo autunnale, il prossimo inverno potrebbe essere caratterizzato, almeno nel Sud Europa, da tempeste cicloniche. E di entità tale da causare danni rilevanti in tutte quelle aree che sono a maggior rischio idrogeologico. E ciò proprio per il fatto che la prossima stagione invernale potrebbe registrare temperature medie di un paio di gradi al di sopra della media storica.

La tendenza del meteo per l’inverno 2020-2021

Rispetto a quello passato, quindi, il prossimo inverno nel Sud Europa potrebbe essere più movimentato, a partire dalle precipitazioni. E ciò a causa di uno spostamento delle traiettorie delle tempeste cicloniche.

Mentre nell’Europa dell’Est, per l’inverno 2020-2021, le temperature medie dovrebbero essere pure alte. Ma quasi certamente non come dodici mesi fa. E ciò in quanto, in quest’area, potrebbero registrarsi irruzioni fredde. Quest’ultime, in ogni caso, difficilmente dovrebbero espandersi al resto del Vecchio Continente.