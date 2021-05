Il mare è certamente meta preferita per le vacanze, e non c’è niente di meglio che rilassarsi in spiaggia. Ma non dobbiamo mai abbassare completamente la guardia. L’acqua, infatti, potrebbe essere pericolosa. Sono molti i pericoli che si annidano nel mare, ma ce n’è uno in particolare a cui non siamo molto abituati in Italia, ma che fa moltissime vittime in tutto il Mondo e anche nel Mediterraneo.

Quando andiamo in spiaggia stiamo attenti a questo pericolo a cui non siamo abituati nel Mediterraneo ma che uccide molte persone ogni anno.

Un tipo di corrente mortale

Di quale pericolo stiamo parlando? Delle temibili correnti di risacca. Le correnti di risacca si formano generalmente in prossimità di spiagge sabbiose, anche poco profonde. Si tratta di correnti che dalla spiaggia portano verso il largo, e sono estremamente forti e pericolose. Chi vive sull’oceano sa che queste correnti possono formarsi in qualunque momento, ma anche il Mediterraneo può essere teatro di tragedie a causa delle correnti di risacca se non stiamo attenti.

Come mettersi in salvo

Come possiamo evitare i rischi? Innanzitutto, osserviamo il mare. Se notiamo una zona insolitamente tranquilla in cui l’acqua è molto calma, lì potrebbe essersi formata una corrente di risacca. Se ci troviamo improvvisamente in una corrente di risacca, non cerchiamo di nuotare verso la riva. La corrente è troppo forte e non riusciremo a nuotarci contro. Cerchiamo invece di nuotare parallelamente alla spiaggia, in modo da uscire di lato dalla corrente di risacca. In ogni caso prestiamo attenzione ai cartelli, alle bandiere e soprattutto alle indicazioni dei bagnini.

