Cosa fare quando ad arrabbiarsi sono solo le penne? A parte i giochi di parole, le penne all’arrabbiata sono un piatto della tradizione culinaria romana e sono davvero semplici da preparare.

Il piatto viene chiamato così per via del peperoncino piccante che è uno degli ingredienti principali. Infatti, dopo aver gustato le penne all’arrabbiata c’è il rischio che il viso diventi rosso come quando ci si arrabbia.

Quando ad arrabbiarsi sono solo le penne. La ricetta

Ingredienti per 4 persone

peperoncini freschi e piccanti

penne rigate 320 g

polpa di pomodoro 500 g

aglio uno spicchio

olio extravergine d’oliva q.b.

prezzolo

pecorino romano 80 g

sale q.b.

Preparazione

In una padella versare l’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio che dovrà essere schiacciato con la pressione del palmo della mano.

Nel frattempo prendere i peperoncini piccanti, (quanti bastano a seconda del grado di piccantezza), passarli in un canovaccio per pulirli e tagliarli a rondelle e metterli in padella e lasciar sfriggere.

Fare attenzione che l’aglio non prenda troppo “colore” altrimenti rilascerà un sapore amaro, quindi toglierlo e togliere la padella sul fuoco.

Mentre l’olio si raffredderà, lavare il prezzemolo, asciugarlo, tagliarlo finemente, grattugiare il pecorino romano e mettere la pentola sul fuoco per preparare la pasta.

Riporre la padella sul fuoco a fiamma non viva e aggiungere la polpa di pomodoro e un pizzico di sale q.b. e lasciar sul fuoco per circa 15 minuti.

La pasta dovrà essere versata in padella non a cottura ultimata in quanto dovrà essere saltata in padella e lasciata cuocere per qualche minuto con il condimento. Durante la cottura in padella di circa 2/4 minuti, aggiungere il pecorino romano e il prezzolo tritato.

Impiattare e decorare con una spolverata di pecorino, un pizzico di prezzemolo e un peperoncino fresco al centro.

