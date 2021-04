Secondo i recenti sondaggi, i maschietti italiani sono sempre più vicini alle donne nella cura della propria persona. Dai capelli all’alimentazione, dall’attività fisica alla dieta. Sono anche sempre di più gli uomini che ricorrono alla chirurgia estetica per sembrare più giovani. Gli uomini, però, a differenza delle donne, molto spesso sottovalutano uno dei maggiori pericoli che li fa sembrare meno giovani: il bere. Non ci riferiamo tanto all’assunzione di alcolici maggiore rispetto alle donne, ma alla scelta del prodotto. Quando acquistiamo queste bibite al supermercato ricordiamoci che berne troppe ci fa sembrare più vecchi, così come consumarle eccessivamente al bar. Ci riferiamo al mondo delle bibite frizzanti e dei drink analcolici.

Non è una novità che abusare di queste bibite faccia male

Quando acquistiamo queste bibite al supermercato ricordiamoci che berne troppe ci fa sembrare più vecchi, oltre a riempirci lo stomaco di gas. Ma, se ci teniamo a sembrare più giovani, attraverso azioni e rinunce, non cadiamo poi nell’errore di abusare di questo tipo di bevande. A conferma di quanto stiamo dicendo, una ricerca svoltasi in Spagna, che ha coinvolto migliaia di uomini e donne. Tema dell’esperimento: invecchiare a tavola. Risultato: l’invecchiamento precoce, anche esteriore, è legato indissolubilmente a ciò che assumiamo. A partire proprio dall’abuso di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

bevande gasate e piene di coloranti;

drink analcolici con pochi ingredienti naturali;

bibite piene di zuccheri.

La spiegazione scientifica del perché abusare di queste bevande ci invecchia

C’è ovviamente una spiegazione scientifica al perché abusare di queste sostanze provochi un’accelerazione del nostro invecchiamento. Protagonisti sono i cosiddetti “telomeri”, parte integrante del nostro DNA. La loro funzione principale è proprio quella di difendere le nostre cellule dall’invecchiamento. Più ci prendiamo cura di loro, anche attraverso una sana alimentazione, e più efficace sarà il loro effetto sulla durata delle nostre cellule. Ci sono quindi degli alimenti e delle bibite, che con i loro contenuti, accelerano il processo di invecchiamento cellulare. Uno studio che, per la sua importanza è stato anche ripreso e pubblicato dall’American Journal of Clinical Nutrition.

Approfondimento

Se quest’estate abbiamo voglia di dimagrire allora facciamo scorpacciate di questi due straordinari frutti perfetti per smaltire il grasso di troppo