Siamo sempre a caccia del vestito all’ultima moda o di quel particolare capo che piace proprio solo a noi. Internet è un vasto mondo, pieno di opportunità, che così ci permette di trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Se, un tempo, sarebbe stato impossibile mettere le mani sul vestito dei nostri sogni, oggi questo è nostro con pochi clic. Non è, però, tutto oro quello che luccica. Alla costante ricerca del risparmio rischiamo di incappare in grandi delusioni. Ecco, perché, quando acquistate vestiti online da questi negozi dovete prestare molta attenzione.

L’importanza delle taglie quando facciamo shopping sul web

Lo sappiamo bene, ormai le taglie vogliono dire poco. Siamo una 44 in un negozio, una 42 in un altro e una 46 in un terzo. Questo rende già difficile fare shopping nei negozi fisici e ci toglie molto tempo trascorso a trovare la taglia giusta. Online è ancora più difficile. Fortunatamente molti negozi offrono, oggi, specifiche tabelle delle taglie. Basta, quindi, armarci di metro e misurare meticolosamente le circonferenze di petto, vita e fianchi.

Dopodiché basta acquistare la taglia che più si avvicina alle nostre misure, anche se spesso è difficile trovare una giusta corrispondenza. Altri negozi online, però, non offrono invece queste tabelle. O, se ci sono, sono nascoste nei meandri del sito. In questi casi ci affidiamo un pò alla fortuna. Se sappiamo che in linea di massima siamo una M proveremo ad acquistare il capo di questa taglia. Ma non sempre questa è una buona idea.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Quando acquistate vestiti online da questi negozi dovete fare molta attenzione

Ci sono, infatti casi, in cui non possiamo affidarci alle nostre taglie tradizionali. Ciò avviene quando acquistiamo da negozi asiatici online. Questi negozi sono solitamente ubicati in Cina o in Giappone e sono nati per vendere, appunto, alla popolazione dei Paesi di origine. In Asia, generalmente, la gente è più minuta e ha una struttura ossea più piccola della nostra. Di conseguenza le taglie si sono adattate. Si parla, infatti, di taglie asiatiche. Queste sono in proporzione più strette e corte delle nostre pur mantenendo la stessa etichetta.

Una M asiatica quindi potrebbe essere una S nostrana. Purtroppo, inoltre, questi negozi spesso non hanno capi per taglie che vanno dalla nostra L in su. Tanti, facendo acquisti, cadono in questo fraintendimento. Quando stiamo facendo shopping online dobbiamo, pertanto, fare molta attenzione. Fortunatamente sempre più negozi, oggi, avvisano gli acquirenti del fatto che le taglie esposte siano asiatiche suggerendo loro di fare riferimento, dunque, alla tabella delle misure.