Quando abbandonare un’auto diventa un reato

Integra illecito ambientale lasciare il veicolo da rottamare in un’area pubblica, quando questo può essere considerato un rifiuto speciale/pericoloso. Quindi, vediamo quando abbandonare un’auto diventa reato, ai sensi del Testo Unico ambientale. In particolare all’art. 192 della legge n. 152 del 2006, ricorre illecito ambientale allorquando il proprietario dell’automobile lascia il proprio mezzo, in pessimo stato, in un’area pubblica. La sanzione con cui è punito siffatto comportamento è la sanzione da 300 a 3000 euro e, in taluni casi, è previsto l’arresto.

Quest’ultima sanzione è prescritta per chi scarichi rifiuti durante lo svolgimento dell’attività professionale. Nella specie, all’art. 256 è prevista la detenzione da 3 mesi a 1 anno, e un’ammenda da 2600 a 26.000 euro, se i rifiuti non sono classificati come pericolosi. La detenzione, invece, passa da 6 mesi a 2 anni, se i rifiuti sono qualificati come pericolosi. Pertanto, per quello che qui interessa, la carcassa dell’auto deve essere considerata un rifiuto speciale e quindi andrebbe smaltita come tale.

Quindi, l’azione di abbandono del rifiuto pericoloso può comportare una multa estremamente salata, oltre che un reato nelle ipotesi anzidette. Sulla questione si è espressa la Cassazione con sentenza n. 20492 del 2014.

Quando un veicolo può essere considerato un rifiuto speciale

Per qualificare un veicolo come rifiuto speciale devono ricorrere le seguenti condizioni: 1) la volontà di abbandono da parte del proprietario il veicolo; 2) l’oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione. Quindi, ai fini della qualificazione del veicolo come fuori uso, deve ricorrere il suo pessimo stato di conservazione. Inoltre, è necessario che lo stesso sia stato abbandonato su un’area pubblica oppure privata.

Si pensi, ad esempio, ad un campo sportivo, ad una campagna, a un parcheggio, o, ancora, ad una discarica, ecc. In altri termini, deve considerarsi fuori uso, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione. Esso, normalmente, è privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di rottamazione. Inoltre, esso è tale allorquando risulti in evidente stato di abbandono, anche quando viene collocato in un’area privata.

Quindi, abbiamo visto quando abbandonare un’auto diventa un reato, chiarendo quali sono le condizioni affinché certamente la condotta sia qualificabile come tale. Ciò accade se il soggetto agente ponga in essere il comportamento di abbandono nell’esercizio di un’attività professionale. Diversamente, siamo in presenza di un illecito amministrativo. Le sanzioni, invece, sono quelle su descritte, previste dall’art. 192 e 256 del Testo Unico Ambientale.

