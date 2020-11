Il sale sulla carne si mette in cottura oppure va messo prima? Che sia rossa o bianca, la carne è un alimento molto nutriente, che fa benissimo alla salute dell’essere umano, senza esagerare. Questa si può cucinare in tantissimi modi, ed esistono tantissime tipologie di carne.

Ad esempio si possono fare gli straccetti in padella, oppure i filetti di tagliata e ancora gli hamburger in padella. Per non parlare poi del fantastico ragù, oppure degli spaghetti con le polpette. Insomma i modi per cucinare la carne sono veramente tanti, come il grado di cottura, ma quand’è che bisogna salare la carne?

La salatura

Senza il sale la carne potrebbe risultare un po’ sciapa e se così fosse rovinerebbe il nostro prelibato piatto. Quando si cucina si può aggiungere il sale, oppure dei fantastici insaporiti per carne. Questi si possono acquistare al supermercato già pronti.

La salatura della carne non è proprio facile da capire, perché il sale innesca dei meccanismi chimici automatici. Il sale è stato sempre usato, anche in passato, per conservare la carne. Greci o Romani non avevano il frigo e quindi usavano il sale. Queste due popolazioni però lo usavano appunto per conservare la carne, oggi invece il sale si usa come condimento.

Quindi quand’è che bisogna salare la carne?

Il sale non si mette poco prima che la carne sia cotta. Il sale butterà fuori tutta l’acqua presente, quindi se si mette il sale sulla carne la superficie inizierà a bagnarsi e poi, mettendola sul fuoco, si otterrà una fetta di carne molto secca. Quello che invece bisogna fare è mettere il sale mezz’ora prima che questa si metta sul fuoco. In questo modo il sale espellerà l’acqua, ma sarà poi riassorbita dalle fessure che si sono create. Una volta quindi terminati i 30 minuti sarà possibile cucinare la carne.

