Con l’inverno arriva il freddo e porta con sé raffreddore, mal di gola, la temuta influenza e purtroppo anche virus pericolosi. Per cominciare, per cercare di proteggere il corpo il più possibile si può fare attenzione agli sbalzi di temperatura. Oltre a ciò, si può fornire all’organismo una maggiore protezione grazie all’integrazione di alcune vitamine. Rafforzare il sistema immunitario e quindi proteggersi dai mali stagionali diventa più facile. Quali vitamine integrare per proteggersi dai malanni del freddo e del cattivo tempo? Scoprirlo non è difficile, così come inserire nella dieta gli alimenti che ne sono ricchi.

Alimentazione scorretta raffreddore assicurato

L’alimentazione ha effetti importantissimi sull’intero fisico; insieme a periodi di ansia, stress, alterazione della flora batterica, è una delle cause dell’ammalarsi del corpo. Una dieta basata su cibi poveri di nutrienti, industriali e confezionati, determina l’impoverirsi dell’organismo di vitamine che sostengono il sistema immunitario. Un raffreddore è il risultato di un virus che ha avuto la meglio sul sistema immunitario. Quindi è bene rafforzare il corpo e proteggerlo dall’abbassamento delle temperature e fastidiosi malanni.

Quali vitamine integrare per proteggersi dai malanni del freddo e del cattivo tempo

Le vitamine adatte allo scopo di riattivare il sistema immunitario sono:

a) Vitamina A (retinolo e beta-carotene);

b) Vitamina C;

c) Vitamina E;

d) Vitamina B12.

Tutte le vitamine di questo complesso si trovano in frutta e verdura stagionali, specialmente di colore verde (biete, verza) e giallo (zucca, carote). Agrumi e kiwi sono ricchi di vitamina C. per la vitamina E si può ricorrere al germe di grano. Poi usare peperoncino per disinfettare, zenzero per espettorare, cipolla come decongestionante. Tutti questi cibi sono in grado di aiutare il corpo a crearsi una forte barriera protettiva contro gli agenti esterni.

Se l’alimentazione non basta, allora sarà necessario integrare correttamente con integratori a basa naturale e non sintetica. Vitamina C e zinco riducono i sintomi influenzali. Un complesso con zinco, magnesio, selenio, vitamina E e beta-carotene proteggono le vie respiratorie e dalle infezioni. Per un concentrato iper vitaminico assicurato si può preparare un frullato che unisce tutti gli alimenti ricchi di vitamine: unire mele rosse, kiwi, uva, yogurt e zenzero e qualche goccia di olio essenziale alla lavanda, al timo o di eucalipto e frullare.