Quando le agenzie immobiliari assumono l’incarico di vendere un immobile cercano sempre di procurarsi l’esclusiva per poter agire con più calma. Non vogliono correre il rischio di lavorare cercando clienti per poi veder concludere la vendita ad un altro soggetto. Però il venditore potrebbe risparmiare i costi dell’agenzia se avesse la fortuna di trovare un acquirente da solo.

È importante, allora, sapere quali vincoli abbiamo con l’esclusiva all’agenzia immobiliare. Il risparmio non è trascurabile, dato che l’agenzia prende di solito il 2 – 3 % del prezzo di vendita da ognuno dei contraenti.

Il primo obbligo che si ha nei confronti dell’agenzia è pagarle il compenso al momento della stipula del contratto preliminare. Infatti, il compito dell’agenzia consiste nel mettere in contatto le parti. Quando le parti si siano incontrate e abbiano formato un primo accordo scatta l’obbligo di pagare la mediazione all’agenzia. Anche se poi non si dovesse mai arrivare al rogito.

Infatti, può darsi che non si arrivi alla vera compravendita perché una delle parti ha cambiato idea. Ma questo non cancella il lavoro dell’agenzia, che in effetti aveva messo le parti in contatto fino a far firmare loro un accordo preliminare.

Quali vincoli con l’esclusiva all’agenzia immobiliare

L’esclusiva non è obbligatoria per legge, ma deve essere accettata dal venditore. Quindi, la prima regola per essere meno vincolati è non firmare un incarico con esclusiva.

Occorre fare molta attenzione a non sottoscrivere un incarico con l’esclusiva. Infatti, in quel caso, se anche il venditore trova un acquirente da solo deve presentarlo all’agenzia perché porti avanti la trattativa. Alla fine il venditore pagherà la mediazione all’agenzia pur avendo trovato da solo il contatto con l’acquirente.

Inoltre, non essere vincolati dall’esclusiva, consente di affidare la vendita contemporaneamente a più agenzie. Dovrebbero, così, massimizzarsi le possibilità di vendita rapida.

Se il venditore viola la clausola di esclusiva l’agenzia può agire in via legale per ottenere ugualmente la mediazione sulla somma per cui, infine, è stata venduta la casa.

Il mandato all’agenzia va sempre letto con attenzione. Infatti, a volte, vengono inseriti dei costi fissi, anche in assenza di vendita, per attività, come per esempio il servizio fotografico per pubblicizzare la casa sul giornalino dell’agenzia.