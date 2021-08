Investire per riuscire ad avere un reddito stabile che possa integrare la pensione. In pratica il sogno di tutti. O per lo meno di chi, con gli investimenti, intende dar vita ad un’operazione di lungo periodo per la creazione di un capitale. Questo significa, prima di tutto, che chi ha un approccio di questo tipo non si farà spaventare dalle singole performance di un titolo e nemmeno da periodi di fiacca della Borsa. Chi decide una strategia operativa simile ragiona su un orizzonte temporale di anni, se non decenni. Ed in questo caso la statistica conferma che i mercati azionari hanno sempre avuto la forza di riprendersi (e ottimamente) da tutte le crisi. Per riuscire a dar vita ad un progetto di così ampio respiro è però necessario capire già da oggi quali titoli inserire ora nei portafogli da mantenere fino alla pensione.

Infatti è proprio questo il discriminante più importante. Questo perché tra le varie riforme succedutesi nel tempo il settore della previdenza deve scontrarsi con molti problemi. Uno su tutti? Forse il più subdolo ma anche il più importante: il progressivo invecchiamento della popolazione. Che l’Italia sia un Paese con una popolazione piuttosto vecchia e con un calo demografico notevole è cosa risaputa da tempo. Ma forse non tutti sanno che anche la Cina sta iniziando a dover fare i conti con un’età media sempre più alta. Da qui la decisione storica di cancellare la politica del figlio unico e contemporaneamente di inaugurare quella addirittura del terzo figlio.

Quali titoli inserire ora nei portafogli da mantenere fino alla pensione?

Partendo da questi presupposti e considerandone altri altrettanto importanti come, ad esempio, la possibile pressione dell’inflazione, la creazione di un portafoglio investimenti diversificato e soprattutto lungimirante, diventa un’esigenza primaria. Uno dei primi trend dell’immediato futuro è senza dubbio quello della digitalizzazione. Non solo per lo smart working ma anche per la cybersecurity come anche per la telemedicina. In questo caso è utile dare uno sguardo non solo ai grandi colossi del web, intesi come evergreen che non potranno cadere praticamente mai, ma anche alle aziende più piccole.

Tra gli altri settori da valutare esiste anche quello della gestione dei rifiuti. Oppure l’energia alternativa, intesa magari proprio come energia nata dal processo di lavorazione dei rifiuti stessi. Il tutto all’interno di una visione circolare della più ampia problematica della gestione delle risorse. Ma al di là di questi particolari, c’è un suggerimento estremamente importante. Infatti per ottimizzare il ritorno è bene riuscire a trovare titoli di aziende che occuperanno settori in forte espansione nei prossimi anni e che possono già da oggi vantare conti in ordine. Inoltre la presenza di un dividendo sostenibile sarà un elemento di grande appetibilità.