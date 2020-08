Come scritto ieri, il movimento della giornata sembrava propedeutico a ulteriori rialzi. Siamo giunti ad importanti livelli di prezzo e tempo e quindi ci chiediamo: accelerazione oppure nuovi ripiegamenti? Di ora in ora, fino a prova contraria, la nostra view continua a propendere per ulteriori rialzi ma continuiamo a non abbandonare la nostra impostazione di cautela come avviene da oltre 15 giorni.

Al momento non possiamo che studiare le possibili mosse da fare senza anticipare alcun movimento.

Ora andremo a studiare quali titoli azionari potrebbero volare con il Ftse Mib Future che potrebbe puntare ai massimi dell’anno.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il Future in questo momento quota a 20.210 dopo che in mattinata ha toccato un massimo a 20.365. Siamo però ad un punto davvero nodale e questo per 3 motivi:

1)domani scade un setup mensile;

2)il rialzo verrà confermato soltanto da chiusure giornaliere superiori a 20.155 e poi settimanali superiori a 20.470;

3)da diverse settimane le piazze europee hanno segnato una tendenza laterale ribassista.

Cosa accadrà da ora in poi?

Riteniamo che già una chiusura odierna superiore ai 20.155 possa essere un ulteriore segnale rialzista. Il passo successivo come già scritto dovrà essere una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 20.470. Questo segnale avrebbe come obiettivo per/entro il mese di dicembre il raggiungimento dei massimi toccati nel mese di febbraio in area 25.035. Questo significherebbe un upside dai livelli attuali di oltre il 20%. Il rovescio della medaglia invece, è che fino a quando non si verificherà questo segnale continuerà a permanere una tendenza ribassista settimanale che continua a puntare ai 18.255 da raggiungere per/entro il 30 settembre 2020.

Quali titoli azionari potrebbero volare con il Ftse Mib Future che potrebbe puntare ai massimi dell’anno?

Quali sono i titoli che potrebbero tornare entro dicembre sui massimi dell’anno (il prossimo setup rilevante scadrà il 14 dicembre) e quali sono i segnali che confermerebbero questa ipotesi?

Ci concentriamo su titoli ad ampia capitalizzazione a Piazza Affari.

ENEL (MIL:ENEL), FCA.

ENEL, ultimo prezzo 7,85. Una chiusura settimanale superiore a 7,983 sarebbe un segnale bullish con obiettivo i massimi dell’anno a 8,539 e superiori.

FCA, ultimo prezzo 9,638. Una chiusura settimanale superiore a 10,29 sarebbe un segnale bullish con obiettivo 12,146 per/entro la fine dell’anno.