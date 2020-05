Quali titoli azionari hanno acquistato i migliori gestori finora nel 2020: il portafoglio ideale

Quali titoli azionari hanno acquistato i migliori gestori finora nel 2020. Qual è il portafoglio ideale? Alla fine di ogni trimestre, i gestori di hedge fund (fondi speculativi) che hanno più di 100 milioni di dollari in gestione devono rivelare le loro posizioni di portafoglio entro 45 giorni. La scadenza per il primo trimestre del 2020 era il 15 maggio. E’ sempre interessante poter vedere dove alcuni dei migliori money manager del mondo hanno messo al lavoro i loro dollari. È sempre utile vedere le opinioni e le scelte di coloro che sono stati tra i più capaci di generare alfa nel corso degli anni. La stragrande maggioranza di questi fondi applica sia una commissione di gestione (dall’1% al 4% annuo, il 2% è standard) sia una commissione di performance (tipicamente il 20% dei profitti del fondo ogni anno). Alcuni di questi hedge fund hanno un track record che giustifica commissioni elevate, ma non hanno molto senso per gli investitori retail.

Questo perché si può ottenere l’esposizione ad ETF eccellenti, basati su regole e temi vari, quasi gratuitamente.

Crediamo che dare un’occhiata a cosa facciano i migliori gestori speculativi possa essere una fonte preziosa di nuove idee e strutture per l’allocazione del proprio portafoglio. Dopo tutto, molti di questi fondi hanno una visione a lungo termine e mantengono le loro posizioni per molto più di un trimestre. Potete prendere il meglio dai migliori gestori, e costruire un portafoglio che sia in grado di mimare le loro strategie di trading. E gratis, per di più. Detto questo, la quantità di prodotti e di dati disponibili può essere abnorme. Come scegliere quali prodotti seguire e quali ignorare? L’obiettivo, in questo caso, era quello di stilare un elenco di hedge fund accuratamente selezionati, e di vedere di riuscire a individuare alcune tendenze che emergono da ciò che acquistano e detengono maggiormente nei loro portafogli. Quali titoli azionari hanno acquistato i migliori gestori finora nel 2020? Approfondiamo i dettagli per vedere se troviamo un portafoglio ideale.

Quali titoli azionari hanno acquistato i migliori gestori finora nel 2020: il portafoglio ideale

Abbiamo selezionato una lista di 20 hedge fund tra i più performanti secondo TipRanks. La loro metodologia per determinare i migliori hedge fund si basa sull’alfa (sovraperformance) generato rispetto all’S&P 500. L’utilizzo di solidi indicatori di performance è il modo più oggettivo per selezionare i prodotti migliori. Se dobbiamo imparare qualcosa (e si impara sempre), è preferibile imparare dai migliori. Una nota importante, a questo proposito. Qualcuno potrebbe dire che sarebbe preferibile evitare l’allocazione di portafoglio dei fondi più performanti a causa del “ritorno alla media”. Un ragionamento del genere avrebbe un certo senso se l’obiettivo fosse quello di scegliere un hedge fund in cui investire il proprio denaro. Ma noi non vogliamo questo. Stiamo invece cercando di trovare temi comuni e singoli titoli che sono stati identificati da diversi gestori con le migliori performance. In questo contesto, crediamo fortemente che i risultati passati siano il modo migliore per ottenere la “crème de la crème”.

I fondi selezionati li teniamo per noi, ma vi diciamo quali siano i titoli azionari che compaiono di più nelle loro scelte del Q1, ordinati per la frequenza con cui compaiono nelle loro scelte. Quindi, il primo titolo è il più selezionato, e così via. Eccoli. Amazon (NASDAQ:AMZN), Sea Limited, Visa, Datadog, Netflix, Facebook, Teladoc, Alphabet, Workday, Servicenow, Microsoft, Uber, AON, RingCentral. Molti nomi noti, ma parecchi meno conosciuti dal grande pubblico. E proprio questo fatto, cioè investire in titoli azionari non così noti, rende questi gestori migliori di altri.