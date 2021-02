Le spese universitari e i contributi versati per l’iscrizione ai corsi di laurea e post-laurea effettuati presso le università private si possono detrarre nel 730 o Redditi. Il Decreto del MIUR Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2021 contiene i limiti da rispettare che confermano i valori indicati negli anni precedenti. Analizziamo quali spese universitarie e contributi si possono portare in detrazione nel 730 del 2021 con i nuovi limiti MIUR.

Detrazione spese universitarie e contributi nel 2021

È possibile portare in detrazione le spese universitarie e i contributi versati per i corsi di laurea e post-laurea sostenuti presso le università private- Sono detraibile nella dichiarazione annuale 2021 i costi sostenute nel 2020 in riferimento ai seguenti corsi:

Laurea;

Istituti musicali pareggiati e Conservatori di musica;

Laurea magistrale;

Laurea magistrale a unico ciclo;

Dottorati di ricerca;

Istituti tecnici superiori.

Lo sconto sulle tasse pagate è commisurabile in una detrazione pari al 19% dall’imposta dovuta per università statali e non statali.

Le spese sostenute sono detraibili interamente. La normativa prevede che si può portare in detrazione secondo gli stessi importi stabiliti annualmente nel Decreto MIUR.

Il Decreto del MIUR non apporta modifica ai limiti rispetto all’anno scorso. Gli importi sono diversi in base all’area disciplinare degli studi e in base al territorio in cui hanno sede le università . La somma più alta detraibile al 19% riguarda i percorsi studio delle università private in ambito medito del Nord Italia nel limite di 3.700 euro. Al centro di 2.900 euro, Sud e isole 1.800 euro..

Quali spese universitarie e contributi si possono portare in detrazione nel 730 del 2021

Si possono portare in detrazione le seguenti spese:

tassa di iscrizione e immatricolazione, anche per gli studenti che sono fuori corso;

frequenza di tirocini formazione docenti e formativi attivi (TFA), secondo il Decreto MIUR n. 249 del 10 settembre 2020;

test di accesso ai corsi di laurea.

Le spese che si detraggono nella dichiarazione annuale 730/2021 sono quelle sostenute nel 2020.

Non si possono portare in detrazione: