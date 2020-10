La normativa fiscale vigente prevede che alcune spese mediche non possano essere utilizzate per le detrazioni o deduzioni, nella dichiarazione dei redditi. Quindi, è bene sapere quali spese mediche possono essere portate in detrazione e quali no. Anche perché, in caso di detrazione o deduzione di una spesa medica non consentita, si rischia una verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, è vero pure che le spese mediche detraibili o deducibili nel 730, sono facilmente riconoscibili. Vediamo, quindi, come non incorrere in errori.

Quali non possono essere portate in detrazione

In linea generale, tutte le spese sostenute dal contribuente possono concorrere all’abbattimento del proprio reddito imponibile e del totale di tasse da pagare. Tuttavia, con riferimento al campo specifico di che trattasi, occorre specificare quali spese sanitarie possono essere portate in detrazione e quali no. Anzitutto, fanno eccezione e non possono essere portate in detrazione le spese mediche rimborsate da un’assicurazione o incluse in un piano assicurativo facoltativo. Quindi, esse non possono essere prodotte nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, la ragione del diniego è intuibile, considerando che si tratta di somme rimborsate al contribuente.

Eccezione alla regola circa la non detraibilità o deducibilità delle spese mediche rimborsate da assicurazioni o terzi

La predetta regola, tuttavia, soffre di un’eccezione. Cioè, alcune di queste spese mediche possono essere ugualmente scaricate dal modello 730. In particolare, ciò accade in caso di assicurazione facoltativa, non deducibile dalle tasse. Quindi, se l’assicurazione di per sé non è deducibile dalle tasse e quindi viene tassata, le spese affrontate possono essere assoggettate alla regola ordinaria di deducibilità. In tal caso, le spese mediche rimborsate, possono essere considerate a fini fiscali. Esse, pertanto, possono essere dedotte o detratte nel modello 730 della dichiarazione dei redditi.

Approfondimento

Diritto al rimborso delle spese mediche sostenute all’estero