Il mercato americano, sebbene nelle ultime ore stia inviando alcuni segnali di ritracciamento, resta sempre impostato verso un fondamentale ottimismo. Da settimane, infatti, gli indici a stelle e strisce continuano a toccare e superare i massimi storici. Basti pensare all’esempio dell’S&P 500 che è arrivato a superare quota 4.100 punti. Quali sono secondo gli analisti i titoli azionari da comprare ora a Wall Street e mantenere per sempre?

Ritornano i difensivi

La giornata di oggi ha portato sui mercati un segno meno che non tutti si aspettavano. Si tratta di una serie di posizionamenti difensivi che arrivano dopo un aumento inatteso dei contagi. Dopo molte sedute al rialzo, un ritracciamento, per quanto fisiologico, è un situazione alla quale gli operatori non erano più abituati. Come recentemente dichiarato dagli esperti di Dbrs, di fronte ad una situazione in perenne mutamento a causa di un virus che non sempre è sotto controllo, è più che mai necessario guardare alle politiche di sostegno sia sul fronte del lavoro che delle politiche fiscali.

Nel frattempo gli investitori più prudenti preferiscono sfruttare strategie più conservative come quella di comprare azioni di valore per riuscire ad avere un ritorno continuato nel tempo. Questo perché investire significa anche costruire un portafoglio in gradi di creare ricchezza nel tempo. Ma per farlo è necessario considerare quei settori che nel prossimo futuro saranno vincenti.

Quali sono secondo gli analisti i titoli azionari da comprare ora a Wall Street e mantenere per sempre?

Guardando ai mercati USA, attualmente quelli più promettenti, in molti vedono di buon occhio le big cap e il settore dei semiconduttori. In particolare tra le azioni di Bank of America preferite su Wall Street c’è Costco Wholesale Corp. (NASDAQ: COST), un gigante della grande distribuzione a basso prezzo. Il che gli permetterà di essere un punto di riferimento per i consumatori statunitensi a prescindere dall’andamento dell’economia. Al rating buy si aggiunge un aumento del target fissato da BofA Securities che è arrivato a 415 dollari, ben oltre il consensus di 387,50.

I semiconduttori

Per i semiconduttori, invece, la scommessa parte dal fatto che la tecnologia sarà determinante per i prossimi anni a venire. In tutti i campi scientifici ed economici. Compresi i trasporti e la logistica in generale. Il consiglio, in questo caso, arriva dagli analisti di Raymond James che hanno avviato la copertura di AMD con un rating Outperform e un target fissato a 100 dollari. Da Goldman Sachs, invece, si guarda ad un possibile rally estivo sugli energetici, quindi con prospettive più limitate nel tempo. in questo caso il titolo consigliato è Conoco Phillips.