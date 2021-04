Le Borse statunitensi sono ancora protagoniste indiscusse. Da parte sua, invece, l’Europa continua ad avere un atteggiamento tutto sommato circostanziato. Guardando, invece, l’Italia, quali sono secondo gli analisti i settori di Borsa Italiana sui quali puntare?

C’è da dire che, a livello internazionale, il ramo healthcare ha attirato le simpatie degli esperti ormai da diverso tempo. Complice la lunga pandemia, tutto il settore, nel senso più ampio del termine, è stato particolarmente privilegiato. I farmaceutici in primis, ma anche le aziende dedicate alla cura e all’igiene della persona.

Recentemente, infatti, Candriam ha deciso per una strategia di investimento che nasce dai prevedibili aumenti delle spese sanitarie. Spese che saranno necessarie con il progressivo invecchiamento della popolazione delle società industrializzate. Senza dimenticare il settore delle tecnologie mediche.

Chi invece ha voluto focalizzare l’attenzione prettamente sull’Italia è stata Bank of America che ha visto nello Stivale la chiave di volta per investire nel Vecchio Continente. Alla base di questo giudizio è il ben noto mix tra l’arrivo di Mario Draghi a capo del Governo e la predisposizione dell’Europa a favorire una politica finanziaria di accomodamento ma anche di investimenti.

Quali sono secondo gli analisti i settori di Borsa Italiana sui quali puntare?

Ma c’è di più. Grazie alla forte predisposizione al risparmio privato, tipica degli italiani e che in questi mesi è risultata ancora più evidente, anche il debito pubblico adesso fa meno paura. Inoltre non bisogna dimenticare che l’uscita dalla fase più grave dell’emergenza non è più così lontana anche grazie alla diffusione dei vaccini.

Partendo da questi presupposti da Bank of America individuano tra i titoli finanziari i prossimi protagonisti dei mercati. Secondo gli esperti, infatti, è bene sottolinearne la resilienza. Solitamente al centro delle tempeste e delle crisi, gli istituti di credito tricolori sono stati in grado di superare, non senza sacrifici, i tanti mari agitati. A dare man forte, inoltre, potrebbero arrivare le varie M&A.