Abbiamo tre macro tendenze per le collezioni di occhiali da sole uomo 2021. Già disponibili in negozio, ovviamente, e online. I maschietti possono optare per il modello a mascherina, il metallo oppure l’acetato. Queste, le tre opzioni fondamentali emerse dalle varie collezioni.

Attenzione alla forma del viso

Per scegliere gli occhiali giusti per noi, oltre a tendere verso il modello che più ci piace, dobbiamo pensare se sta bene al viso. O se, al contrario, ne esaspera qualche difettuccio nei lineamenti. A dire che non tutti gli occhiali stanno bene a tutti.

Per chi ha un viso grande, è ideale il modello a mascherina perché riesce ad equilibrare le proporzioni. L’acetato va bene per chi ha un viso allungato e magro. Per le facce più piccole consigliamo la montatura in metallo sottile.

L’acetato bold

Riportiamo quali sono le ultime tendenze degli occhiali da sole uomo per la primavera estate 2021, come scegliere il modello più adatto al viso e come indossarli per un aspetto giovane e una personalità forte. Il modello acetato è indubbiamente il più in voga. Definito “bold” (audace) comunica una spiccata personalità e pare essere molto amato dai più giovani.

C’è poi il modello mascherina. Intramontabile. Spesso con estetica raffinata e senza tempo. Un po’ tutti i modelli quest’anno ostentano il brand che è spesso molto visibile. Così come è evidente una rinnovata attenzione ai materiali con parti in titanio o fibra di nylon.

Ma cosa cerca il target

Nella maggior parte dei casi, i criteri guida, da parte dell’acquirente, sono la comodità e la protezione. Possono essere originali, coloratissimi ma conta sempre l’indossabilità. Gli occhiali non possono certo rappresentare un peso o un sacrificio.

Attenti al bon ton

Fin qui abbiamo definito quali sono le ultime tendenze degli occhiali da sole uomo per la primavera estate 2021, come scegliere il modello più adatto al viso e come indossarli per un aspetto giovane e una personalità forte. C’è un altro aspetto però. Relativo al comportamento.

L’educazione e lo stile, anche in estate, non dovrebbe andare in vacanza. Quindi, durante una conversazione, soprattutto se formale, l’occhiale da sole andrebbe tolto. Per educazione dovremmo guardare negli occhi l’interlocutore.

La lente scura è pur sempre una barriera. Se li togliamo comunichiamo interesse per l’altro, apertura e soprattutto attenzione. Al chiuso, poi evitiamo del tutto. Risultano inaccettabili.