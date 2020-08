Una mini guida per conoscere quali sono le tecniche sicure per sbrinare in velocità il freezer d’estate. Tempo d’estate e accanto alle varie attività che rallentano, ce ne è qualcuna che, invece, dovrebbe essere eseguita, proprio quando il caldo si fa più intenso. Tra queste vi rientra, senza dubbio, quella volta allo scongelamento della celletta del freezer. Per cui, è bene conoscere come eseguire questa operazione in sicurezza e in tempi relativamente rapidi. Vediamo quindi, nel dettaglio, quali sono le tecniche sicure per sbrinare in velocità il freezer d’estate.

Le spie da attenzionare

Per capire quando è arrivato il momento di scongelare il freezer, basta fare attenzione ai vari segnali. Se dunque, lo strato di ghiaccio lungo le pareti del freezer si fa sempre più spesso, il freezer sta chiedendo di essere scongelato. Ma anche se la capienza interna, causa ghiaccio, è sempre più ridotta e l’apertura e chiusura dello sportello si fanno sempre più difficili, si tratta di chiari segni che è arrivato il time out.

Resta inteso che questi sono casi limite ai quali sarebbe bene non arrivare. Una celletta freezer, sovraccarica di ghiaccio, comporta infatti anche un maggior dispendio di energia elettrica. Per cui, senza arrivare a far affaticare il nostro “elettrodomestico preferito”, meglio programmare almeno un’operazione di sbrinatura nella stagione estiva. Questo servirà a facilitare e ad accelerare il tutto.

Acqua calda

Una volta deciso che è arrivato il momento di sbrinare il freezer, si dovrà procedere materialmente alla rimozione del ghiaccio in eccesso. Tra le varie metodiche, in uso anche presso le case delle nostre nonne, c’è quella dell’acqua calda. Basterà infatti inserire all’interno del congelatore qualche contenitore di acqua bollente e il gioco è fatto. Tra le alte temperature dell’esterno e l’ “effetto serra calda” dell’interno del vano congelatore, l’operazione richiederà dei tempi davvero ridotti per essere portata a termine.

Sale grosso

Altro rimedio che promette di risolvere la questione dello scongelamento freezer, in tempi record, è quello del sale grosso. Basterà infatti spargere la celletta freezer con abbondanti quantità di sale grosso e, anche in questo caso, il gioco è fatto. La domanda che potrebbe nascere spontanea è: “Cosa s’intende per abbondanti quantità?”. Chi ha provato la tecnica, suggerisce di coprire completamente il ghiaccio sottostante. Così una volta che la base si sarà sciolta, anche le pareti laterali cederanno la loro consistenza, fino a liquefarsi.

Varie ed eventuali

Queste sono le tecniche sperimentate che promettono risultati in tempi rapidi. Se poi si vuole continuare a ricorrere a paletta e spatola, sul genere di quelle che si usano in inverno per sbrinare il parabrezza, ok! L’importante è però che non si utilizzono lame taglienti o punte acuminate che potrebbero lesionare la celletta.

E’ bene inoltre sapere dell’esistenza pure di prodotti appositi quali, ad esempio, spray specifici per sbrinare il freezer. Comunque, indipendentemente dal fatto che si adotti l’una o l’altra linea, resta una costante da tenere sempre a mente. Prima di procedere con le varie operazioni, va sempre staccata la corrente elettrica, per lavorare in assoluta sicurezza. Ecco dunque quali sono le tecniche sicure per sbrinare in velocità il freezer d’estate.