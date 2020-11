Con la fine dell’anno, i contribuenti si trovano normalmente a fronteggiare gli ultimi adempimenti fiscali. In questo 2020 così particolare anche dal punto di vista economico, alcuni obblighi tributari non arriveranno come di consueto. Soprattutto per i contribuenti che vivono nelle cosiddette zone rosse. In questo articolo andremo ad analizzare quali sono le tasse in scadenza a dicembre per privati, professionisti e piccoli imprenditori.

Si inizia con gli acconti

Per capire quali sono le tasse in scadenza a dicembre, partiamo dalla prima settimana del mese. Il 2 dicembre il Fisco chiederà a chi ha una partita IVA a regime forfettario il versamento della seconda rata degli acconti 2021. In altre parole, l’anno fiscale finisce con un’imposta del successivo. Inoltre, i professionisti iscritti alla gestione separata dovranno anche pagare l’acconto del 50% all’INPS. Le partite IVA che svolgono attività con l’estero avranno anche l’obbligo di presentare il modello Intrastat.

IMU e TASI

Il 16 dicembre sarà la volta delle imposte sulla casa, IMU e TASI. Questa volta si tratterà del pagamento della seconda rata, dopo l’acconto versato lo scorso giugno. Queste imposte non gravano sui possessori di prime case non catalogate come immobili di lusso e relative pertinenze. A questo proposito, ricordiamo che una recente segnalazione dell’Antitrust ha sollevato alcuni dubbi sulle modalità di pagamento di alcune tasse. Tra cui proprio IMU e TASI. Abbiamo trattato diffusamente questo argomento in uno specifico approfondimento.

L’IVA

Sempre il 16 dicembre scadranno i termini per provvedere alla liquidazione IVA mensile, per chi non ha optato per il calcolo trimestrale. L’IVA tornerà a gravare sulle tasche dei contribuenti subito prima di Capodanno. Il 27 dicembre, infatti, è previsto il pagamento del nuovo acconto IVA. Per capire esattamente quali sono le tasse in scadenza dicembre, dobbiamo anche analizzare le eccezioni. Ad esempio, i professionisti che rientrano nel regime fiscale forfettario sono esentati da ogni tipo di adempimento IVA. Compresi quindi quelli del 16 e 27 dicembre.

Quali sono le tasse in scadenza a dicembre

Con il recente Decreto Ristori, il Governo ha previsto alcuni rinvii degli obblighi fiscali. Ad esempio, slittano a marzo 2021 gli acconti di novembre delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre, il Decreto ha posticipato al 16 marzo il pagamento dei contributi in capo alle imprese per i mesi di novembre e dicembre. Agevolazioni che consentiranno un beneficio nell’immediato ma che rischieranno di causare un appesantimento degli adempimenti nella prossima primavera.