Quali sono le spese mediche e sanitarie detraibili nel 2020 anche con pagamenti in contanti?

Ci sono alcune spese mediche e sanitarie detraibili anche se il contribuente effettua pagamenti in contanti. Occorre fare attenzione dal momento che le più frequenti detrazioni fiscali dei contribuenti italiani sono quelle relative all’ambito medico e sanitario. Nel corso dell’anno si spendono somme importanti per l’acquisto di farmaci, di esami del sangue, di cure e visite specialistiche. Ci viene tuttavia raccomandato di non pagare in contanti perché in mancanza di pagamenti tracciabili viene meno il diritto al rimborso Irpef.

In un precedente articolo abbiamo fornito informazioni e aggiornamenti a chi porta in detrazione le spese che sostiene per la cura degli animali. Il proprietario di animali domestici che sostiene costi per cure mediche e farmacologiche potrebbe leggere “Spese veterinarie: aumentano le agevolazioni nel 2020”. Adesso verifichiamo invece quali sono le spese mediche e sanitarie detraibili nel 2020 anche con pagamenti in contanti.

Consultando il Testo unico delle Imposte sui redditi, e nello specifico l’articolo 15, il contribuente ha modo di conoscere quali sono le spese detraibili. Per ottenere la detrazione degli oneri fiscali occorre tuttavia che il pagamento avvenga tramite ricorso a strumenti tracciabili. Sono comunque ammesse delle eccezioni che consentono al contribuente di pagare in contanti alcune spese sanitarie. Per le restanti bisognerà avvalersi di carte di credito, bancomat, bonifici bancari, carte prepagate e assegni circolari e bancari.

L’articolo 1 della Legge di Bilancio n. 160/2019 ai commi 779 e 780 ha vietato l’utilizzo contanti a chi richiede la detrazione del 19%. Per cui se vi sottoponete ad analisi del sangue, a cure termali, a sedute di psicoterapie o vi rivolgete al nutrizionista vi converrà il pagamento tracciabile.

Potrete portare in detrazione e comunque pagare in contanti tutto ciò che acquisterete presso le farmacie. I farmaci e i dispositivi medici in vendita presso farmacie, parafarmacie e negozi specializzati non richiedono pagamenti tracciabili ai fini dello scarico fiscale. Potrete inoltre pagare in contanti anche le visite mediche presso gli ospedali pubblici o negli studi e strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. In contanti pagheremo se lo vorremo quindi gli occhiali da vista, i termometri, gli apparecchi per la pressione, il noleggio di un dispositivo medico. Ma anche i prodotti per i neonati come aerosol, pomate e quelli per anziani come i materassi antidecubito.