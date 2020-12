Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il 20 dicembre 2020, Google ha dedicato un doodle molto speciale all’ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale. Sudan, così era stato battezzato l’animale, è deceduto circa due anni fa in uno zoo in Kenya dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Un’esistenza longeva, paragonabile a quella di un uomo di 90 anni, ha permesso ai ricercatori di analizzarne i comportamenti e le caratteristiche.

Sudan negli anni si riprodusse per ben tre volte, ma solamente due esemplari sono sopravvissuti. Il caso ha voluto che entrambi i cuccioli fossero femmine, ma una timida speranza di salvare la specie è ancora possibile. I ricercatori utilizzando la “fecondazione in vitro”, impianteranno il seme dei rinoceronti deceduti in passato nelle ovaie degli esemplari di rinoceronte bianco meridionale.

Il WWF periodicamente aggiorna le liste degli animali a rischio estinzione

Il rischio che la lista si allunghi ulteriormente nei prossimi anni è estremamente probabile. Nessuna specie si può considerare esclusa, ogni forma di vita presente sulla terra corre questo rischio.

È più che lecito, a questo punto, domandarsi: quali sono le specie animali in via d’estinzione? Solo gli esperti in materia, sono in grado di dare la risposta corretta a questo quesito.

Orso Polare

Il più grande carnivoro terreste, non a caso denominato anche “il principe dei ghiacci”. Il numero degli esemplari in vita è stimato essere compreso tra i 20.000 e 30.000. La principale minaccia è rappresentata dallo scioglimento della calotta polare artica, a causa del riscaldamento globale che non accenna a arrestarsi. Inquinamento eccessivo dei mari e un’attività di estrazione petrolifera incontrollata sono cause secondarie, ma ugualmente pericolose per la sopravvivenza di questo mammifero.

Rischia l’estinzione il Panda Gigante

Un animale dall’animo pacifico e mansueto è il simbolo del WWF da anni. La deforestazione, frenetica e progressiva, è il principale nemico di questa specie così iconica per gli amanti degli animali. La loro pietanza preferita è il bambù. Proprio la scarsità di questo vegetale spinge l’animale a spostarsi ripetutamente, divenendo vittima di un bracconaggio incontrollato.

Elefante Asiatico

Il più grosso mammifero al mondo. Suo malgrado, è in possesso di un pregiatissimo elemento presente nelle sue zanne, l’avorio. Solo gli elefanti maschi possiedono le zanne in avorio, questo fa sì che il rapporto tra esemplari maschi e femmine è circa di uno a cento. Un alterato equilibrio tra questi valori comporta che meno di un terzo delle femmine adulte riesca a garantire la prole.

Tigre del Bengala

Moltissimi sono i nemici di questo grande felino. I predatori naturali non sono una grave minaccia, ciò che danneggia maggiormente le tigri sono le credenze popolari sull’utilizzo delle loro ossa. Moltissimi sono convinti delle loro proprietà curative, antidolorifiche e addirittura afrodisiache.

La lista che indica quali sono le specie animali in via d’estinzione è molto più ampia di quanto si possa immaginare. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo, agiamo finché siamo in tempo!