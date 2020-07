Quali sono le società più innovative del mondo? Quali sono i titoli azionari di aziende innovative abbastanza da cambiare il futuro? E da realizzarlo, al contempo? Di fronte a mercati turbolenti e in rapida evoluzione, gli innovatori hanno bisogno di un sistema di innovazione ben calibrato. Un sistema in grado di individuare le opportunità emergenti di prodotti, servizi e modelli di business, per poi svilupparle rapidamente e scalarle con successo. Secondo il Boston Consulting Group, che conduce una ricerca annuale sulle società che innovano di più, gli innovatori seriali di successo fanno bene 3 cose. Quindi, quali sono le società più innovative del mondo, e perché?

Cosa fanno bene le società più innovative del mondo, e perchè?

Fanno quello di cui parlano. Il successo dell’innovazione inizia con l’impegno: fare dell’innovazione una priorità e investire in modo decisivo dietro questa ambizione. E l’audacia: essere disposti a perseguire opportunità che vanno oltre il proprio business principale. Mentre il 60% delle aziende classifica l’innovazione come una delle proprie 3 priorità principali, non tutte ne parlano.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Abbracciano i benefici delle economie di scala. Nonostante quello che si pensi normalmente, le aziende più grandi, prima del Covid-19 non erano statisticamente svantaggiate in termini di innovazione rispetto ai rivali più piccoli. Ci sono ragioni per credere che le aziende più grandi possano ora avere un vantaggio nello sviluppo di prodotti, servizi e modelli di business vincenti.

Calibrano i loro sistemi di innovazione per il successo. È necessario un sistema ben sintonizzato per guidare un ciclo di successo continuo. È essenziale garantire che la continuità dei processi abbracci le migliori pratiche, e sia internamente coerente in tutte le dimensioni.

Quali sono le società più innovative del mondo, e perché?

La ricerca di BCG va avanti da 14 anni. 8 società sono sempre rientrate in questa classifica. Si tratta di Alphabet (Google), Amazon, IBM, HP, Samsung, Apple, Microsoft, Toyota. Nella classifica del 2020, a queste società ne vanno aggiunte altre quattro, che sono riuscite a piazzarsi nei primi 10 posti. In questo caso si tratta di Huawei, Alibaba, Sony e Facebook. Perché così poche società sono sempre state in classifica? Perché innovare, sempre, non è facile. Al contrario, è molto difficile.

I leader dell’innovazione devono adattarsi a modelli di offerta, domanda, comportamento dei consumatori e modi di fare business in rapida evoluzione.

Inoltre, la ricerca ha dimostrato che le aziende che raddoppiano l’innovazione durante le fasi di recessione, sfruttando l’opportunità di investire e di posizionarsi per la ripresa, fanno meglio nel lungo termine. Ma per farlo con successo è necessario sviluppare una chiara strategia di innovazione e sostenerla con investimenti adeguati. Come? Facendo leva sui vantaggi della scala e garantendo che il sistema di innovazione sia abbastanza agile da individuare e cogliere le migliori opportunità in modo rapido e deciso.

Le società sopra nominate fanno tutto questo. E l’innovazione che portano avanti ottiene un duplice scopo. Manda avanti il mondo, ed aumenta il valore dei loro titoli azionari.