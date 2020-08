Quali sono le società impegnate nella corsa al vaccino in cui sta investendo Bill Gates? Bill Gates è molto intelligente. Ed è anche bravo a prevedere il futuro. Nel 1999, quando Internet era agli albori, Gates fece delle previsioni per i 10 e 20 anni successivi. Tra le altre cose ha predetto gli smartphone, i pagamenti digitali e i social media. Dal 2008 il suo tempo e la sua considerevole fortuna sono stati dedicati a questioni più grandi. Come la salute del mondo.

La Bill and Melinda Gates Foundation, con la sua dotazione di 47 miliardi di dollari, è la più grande organizzazione privata di beneficenza al mondo. E fornisce enormi investimenti in vaccini e trattamenti farmacologici per combattere le malattie in tutto il mondo. Questo lavoro ha posto Gates all’epicentro dell’innovazione sanitaria. In stretto contatto con i distributori e gli sviluppatori di farmaci. E fornisce anche un punto di vista privilegiato per sapere cosa funzioni e cosa no.

I test sono stati spazzatura completa

I test, secondo Gates, sono stati fatti malissimo finora. I risultati sono semplicemente troppo lunghi. Questo perché il governo ha incentivato il numero di test, non l’urgenza. Se una persona fa un test e poi infetta un gruppo di altre persone in attesa dei risultati, vanifica lo scopo del test. Gates sostiene che i governi non dovrebbero sostenere il costo dei risultati di test che arrivano più di 48 ore dopo il test stesso. Questo status quo potrebbe essere negativo per la salute pubblica. Ma gioca a favore dei punti di forza di aziende come Quest Diagnostics e Laboratory Corp. of America. Che fanno proprio questo.

Le prospettive sono buone anche per alcuni produttori di vaccini. E per le aziende di trattamento dei farmaci. Uno degli aspetti positivi della Covid-19, secondo Gates, è la rapidità con cui gli innovatori si siano fatti avanti. La pipeline per i nuovi vaccini e le nuove terapie è realmente impressionante. Per i paesi ricchi come gli Stati Uniti, l’immissione sul mercato di questi prodotti dovrebbe riuscire a tenere il virus sotto controllo entro la fine del 2021. Il resto del mondo potrebbe soffrire con il nuovo coronavirus per un altro anno.

I problemi attuali… e futuri

Il problema è che i migliori candidati al vaccino finale utilizzano nuove tecnologie difficili da scalare. Questi vaccini contro l’RNA insegnano al nostro sistema immunitario ad eliminare il virus. E lo fanno prima che prenda il sopravvento sul nostro corpo. E’ un concetto fantastico che sembra funzionare bene nelle sperimentazioni. Ma nella realtà? Ancora non si sa. Altre aziende sono più indietro. Ma stanno facendo buoni progressi con la scienza più tradizionale. Come il comune vaccino antinfluenzale, usano versioni uccise o indebolite del virus per preparare il nostro sistema immunitario alla futura esposizione alla Covid-19. Il vantaggio di questo approccio è che i produttori di farmaci sanno come aumentare rapidamente la produzione. Il che significa molte dosi per un investimento relativamente modesto. È la soluzione perfetta per i paesi in via di sviluppo.

Quali sono le società impegnate nella corsa al vaccino in cui sta investendo Bill Gates?

Gates dice che Moderna Inc. e Pfizer sono all’avanguardia nella caccia al vaccino utilizzando l’RNA. I vaccini più tradizionali verranno probabilmente prima da AstraZeneca e Johnson and Johnson. Gli scienziati non sanno ancora con certezza quanto bene funzionerà uno di questi vaccini per gli anziani, o gli effetti collaterali a lungo termine. Ma Gates dice che prove sperimentali mostrano che la Covid-19 è chiaramente prevenibile con il vaccino. Nel frattempo il lavoro con la terapeutica ha mostrato una grande promessa per il trattamento della covid-19. Soprattutto con il Remdesivir di Gilead Sciences. Se i medici possono prevenire i decessi dovuti al virus, l’attesa di un vaccino è più tollerabile.

Bill Gates si è costruito la sua reputazione risolvendo grandi problemi. E vedendo le opportunità molto prima di noi. Il suo lavoro attuale mostra che è collegato all’ecosistema terapeutico molto più di altri investitori. Gli investitori non dovrebbero perdere le opportunità che suggerisce.