Febbraio si apre con il consueto San Valentino ma non lascia alle spalle le limitazioni legate al Covid 19 che costringono le persone a stare sempre più in casa. Per fortuna ci sono le piattaforme streaming che per tutto questo periodo hanno tenuto compagnia con tantissime serie tv appassionanti e coinvolgenti.

Anche in questo mese, caratterizzato dal romanticismo, ci si può rivolgere ad una serie di film e serie tv interessanti anche per chi è meno romantico. Partiamo da da i ritorni con le seconde stagioni di Pennyworth, la storia del famosissimo maggiordomo di Batman insieme al thriller spagnolo Hache. Per continuare con For all mankind, il dramma ambientato nello spazio con l’attore Joel Kinnaman.

Dobbiamo però segnalare anche interessanti new entry intriganti come El Internado: las Cumbres e The Crew.

Le serie tv da tenere maggiormente sott’occhio

Quelle che però sono serie da tenere in grande considerazione sono le più misteriose e intriganti. Senza fare spoiler qui di seguito possiamo descrivere che fra quali sono le serie tv da non perdere a febbraio troviamo sicuramente “L’estate in cui imparammo a volare”.

È la storia di un’amicizia che nel tempo dovrà affrontare varie fasi evolutive. Tully una giovane professionista che si porta delle ferite passate diventa miglior amica di Kate (Sarah Chalke) il suo esatto opposto. Inseparabili fin da bambine da adulte dovranno affrontare un tradimento che potrebbe allontanarle.

Poi c’è “Big Sky” serie poliziesca in cui l’attore di “Cruel Intentions” interpreta un ex poliziotto, Cody proprietario di un’agenzia investigativa insieme a Cassie (Kylie Bunbury). Facendo squadra con l’ex moglie ed ex collega Jenny (Katheryn Winnick) indagano per un caso di scomparsa di minore. Colpi di scena su un mistero più grande di quello che sembra.

Per chi ama le distopie è da non perdere la serie “Tribes of Europa”. Ci troviamo in un futuro catastrofico in cui viene presentata un’apocalisse politica ipotizzando una frammentazione degli stati del Vecchio Continente in tribù in lotta fratricida per la supremazia.

“Soulmates” una serie tv dedicata all’amore con personaggi diversi ad ogni puntata legati ad un tema comune. Un test che in un futuro non lontano permetterà agli esseri umani di stabilire con assoluta certezza l’identità della propria anima gemella.

Infine, fra quali sono le serie tv da non perdere a febbraio, troviamo anche “Ginny & Giorgia”. Viene presentato il rapporto tra madre (Giorgia interpretata da Brianne Howley) e figlia (Ginny interpretata da Antonia Gentry). Al centro i tipici problemi adolescenziali che faranno emergere i segreti del passato delle protagoniste.