Sembrerà strano, ma anche i pedoni possono essere multati allo stesso modo degli automobilisti. Infatti, le norme del Codice della Strada si rivolgono anche a loro, prescrivendo sanzioni qualora non rispettino determinate norme per la sicurezza stradale. Sicchè, attraversare la strada in maniera imprudente può costare caro perché ci espone al pericolo di essere investiti, nonché a quello di subire contravvenzioni. Pertanto, si ci chiede: “quali sono le sanzioni per i pedoni che attraversano con il rosso?”.

Cosa stabilisce la legge

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

L’art. 41 del Codice della Strada, descrive non solo i diversi tipi di semaforo ma anche il comportamento che devono tenere i veicoli ed i pedoni rispetto ad esso. Il tutto, con riferimento al colore delle luci della lanterna semaforica. Nella specie, come sappiamo, il rosso significa arresto e divieto di attraversare e di impegnare la carreggiata. Poi, c’è il giallo, che vuol dire sgomberare al più presto la strada, per chi la sta attraversando e stop, per chi deve ancora occuparla. Anche il verde, inoltre, prescrive delle regole di comportamento in quanto consente l’attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde. Di conseguenza, non è consentito attraversare in diagonale oppure procedere a zig zag e neanche avanti e indietro ma solo dritto.

Responsabilità dei pedoni che attraversano con il rosso

I pedoni che attraversano con il rosso vanno incontro non solo a multe ma anche ad altri tipi di responsabilità. La giurisprudenza, non a caso, è diventata rigorosa nell’attribuire la responsabilità dei sinistri stradali a quei pedoni che hanno causato, o contribuito a causare, l’incidente. Nella specie, una recente sentenza della Cassazione, n. 140/20, ha attribuito proprio ad un pedone la responsabilità di uno scontro con una moto.

L’incidente, infatti, era avvenuto a causa dell’attraversamento con il rosso da parte del primo, mentre il motociclista, nel cadere, ha riportando lesioni personali. Sicchè, il pedone è stato condannato a risarcirle e, sussistendo il concorso di colpa, ha avuto anche una condanna a pena detentiva per il reato di lesioni personali colpose. A ciò aggiungasi che il pedone incauto e imprudente non potrà neppure chiedere il risarcimento dei danni, se l’incidente è addebitabile a sua colpa. In particolare, non sarà risarcito quando risulti che il suo investimento sia avvenuto a causa dell’impossibilità per l’automobilista di avvistarlo e di instaurare manovre di emergenza per evitare l’impatto.

Tuttavia, bisogna ancora rispondere alla domanda: “quali sono le sanzioni per i pedoni che attraversano con il rosso?”. Ebbene, la multa prevista per l’attraversamento con il rosso va da un minimo di 42 euro ad un massimo di 173. Si tratta di una sanzione più mite rispetto a quella prevista per i veicoli che non rispettano il semaforo, che va da 167 a 666 euro. Tuttavia, essa diventa di importo uguale a quest’ultima anche per i pedoni, allorquando il loro comportamento sia di ostacolo alla circolazione. Si pensi a chi, in presenza del semaforo rosso, non solo attraversi ma si trattenga anche volutamente al centro della strada.

Approfondimento

Entro quanto tempo va rinnovata la polizza auto?