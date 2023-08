Quali sono le piazzole gratuite vicino al mare in Italia e quali quelle a pagamento in montagna

Se vogliamo organizzare una vacanza all’insegna dell’avventura, il camper è sicuramente una soluzione comoda che ci fa risparmiare. Possiamo visitare posti diversi, essere indipendenti e dormire immersi nella natura. Ecco dove possiamo sostare. Ci saranno altri luoghi oltre a quelli indicati, ma noi abbiamo scelto solo quelli più rinomati e dove spesso si dirigono i camper.

Visitare il Nord Italia in camper è un bel modo di trascorrere le vacanze, originale e avventuroso. Le piazzole a pagamento sono diverse e ci permettono di avere a disposizione numerosi servizi. L’area di sosta del Monviso è dotata di tutti i comfort, area pic-nic e barbecue, parco giochi per bambini, docce e servizi navetta. In località Paesana a 200 metri dal centro troviamo 22 piazzole a pagamento e 10 libere senza attacco luce. Il costo varia dai 14 ai 20 euro a notte.

Al Bio Camping di Classe in provincia di Ravenna troviamo le piazzole che ci permettono di visitare le zone vicine al Parco del Delta del Po. A pochi minuti si trova la Basilica di Sant’Apollinaire e numerose bellezze naturali. Il prezzo è di 15 euro a notte, è permesso portare animali e le convenzioni con Club Plainair permettono di ottenere sconti del 10%.

Quali sono le piazzole gratuite in Italia e dove trovare quelle più suggestive

Se stiamo cercando un borgo in cui sostare con il camper è vivere un’esperienza suggestiva la risposta è Corinaldo in provincia di Ancona. L’area di sosta è circondata dal verde, le piazzole sono illuminate e pavimentate, ci sono gli allacci per la corrente elettrica e il Wi-Fi è gratuito. La sosta è gratuita ma la permanenza massima è di 48 ore.

A Moncalieri troviamo la Grinto Urban Eco Village che garantisce vacanze sostenibili in mezzo al verde con la possibilità di fare delle escursioni in bici sulle sponde del Po. Le piazzole sono di 3 tipi, standard, confort e extra large. Le prime costano 29 euro a notte, le seconde 32 euro a notte e le terze 45 euro a notte. Anche in questo caso l’accesso Wi-Fi è gratuito. Tutte le strutture prevedono barriere e controlli per garantire la sicurezza durante la permanenza dei bambini.

Vita da camper

Quali sono le piazzole gratuite vicino al mare? L’Italia è un Paese per camperisti e infatti le piazzole gratuite di qualità e che garantiscono sicurezza sono diverse. Le Marche per esempio offrono soluzioni interessanti per il turismo itinerante. I borghi da visitare sono tantissimi, la costa propone diverse località in cui fermarsi in camper, ammirare il tramonto e riposare la notte. A Pesaro Urbino nella strada dei Cacciatori c’è un camper service gratuito in cui è possibile effettuare il carico e lo scarico di acqua. Posti simili si trovano anche a Macerata e Fermo, si può sostare in tutta tranquillità e sicurezza.

In Sardegna troviamo aree gratuite per camper a Cabras, Alghero e Nuoro. Ad Alghero nella strada provinciale 105 Alghero Bosa c’è una piazzola panoramica priva di servizi in cui si può dormire per qualche giorno e godere delle spiagge vicine. A Dorgali presso l’agriturismo Paules sulla SS129 c’è un’area di sosta con prato e terra battuta in cui ci si può fermare gratuitamente acquistando i prodotti del ristorante a conduzione familiare. Un modo intelligente per conoscere le specialità del posto. In Puglia ad Alberobello sotto le mura si trova un parcheggio libero per camper con supermercato nei pressi. Sfruttare ogni occasione per poter sostare in camper è la regola fondamentale. Una zona tranquilla, un baratto, un colle da cui ammirare il panorama, in Italia queste possibilità non mancano. Ma se vogliamo una struttura organizzata non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. I costi partono da 18 euro a notte a salire a seconda della città, dei servizi e della qualità della ricezione. In viaggio in camper ne vedremo delle belle.