Sappiamo tutti che le piante da appartamento hanno molti benefici. Oltre al fatto che decorano le stanze in cui sono poste, sono una ricca fonte di ossigeno e alcune hanno anche proprietà medicinali. Ma quali sono le piante da tenere a casa? Vediamo tutti i loro benefici in modo tale da adornare la nostra casa di verde e vitalità pensando anche e soprattutto alla nostra salute.

Quali sono le piante da tenere a casa? Vediamo tutti i loro benefici

La prima pianta che bisogna avere a casa è il giglio della pace, molto facile da curare. Infatti basterà annaffiarla ogni giorno con il nebulizzatore e in primavera basterà cambiarle il terreno. È una pianta che se tenuta in casa è simbolo di un matrimonio vicino oppure se vorrai un bambino rimarrai incinta presto. Inoltre crea un ambiente pacifico e comprensivo. La rosa cinese è un altro fiore dai petali rossi molto amati simbolo di passione, mentre la violetta (altro fiore da tenere in casa) è simbolo di amore. Un altro arbusto da tenere in casa è il mirto. Questo arbusto sempre verde con dei fiori bianchi oltre ad essere molto bello è anche una pianta dalle proprietà mediche e porta fortuna in un matrimonio.

Un’altra pianta simbolo di amore è la Aichryson (o albero dell’amore). Questa piantina grassa con le foglie a forma di cuore viene venduta piccolina, ma se cambiate il suo vaso può arrivare fino a 30cm di altezza. Dall’America arriva invece la pianta pavone scelta soprattutto per le sue foglie colorate ed è il simbolo della felicità coniugale. Come la precedente anche la pianta ragno porta felicità e serenità in casa. Ora che avete una panoramica dei fiori che bisogna tenere a casa, fate la vostra scelta e non tingete la vostra casa di verde e felicità.