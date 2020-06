Quali sono le nuove regole per viaggiare in treno? Con il via libera agli spostamenti tra regioni, cambiano anche le regole per viaggiare. Il 3 giugno ha infatti decretato l’avvio degli spostamenti tra le regioni italiane. E se si vuole usufruire di servizi pubblici come il treno, beh, ci sono delle regole da rispettare.

È stata la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli a firmare il decreto. Vengono così aggiornate le linee guida per i viaggi. Informazioni agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione sono ora disponibili.

Dalle mascherine alla misurazione della temperatura: quali sono le nuove regole per viaggiare in treno?

Fase 2: quali sono le nuove regole per viaggiare in treno

La mascherina sarà obbligatoria nelle stazioni ferroviarie italiane dell’Alta Velocità. Questo si legge nella nota diffusa da Ferrovie dello Stato. E sarà valido per tutti i passeggeri che viaggeranno con treni di media e lunga percorrenza. Quindi, Alta Velocità e InterCity dovranno rispettare questa norma.

Sarà misurata a tutti anche la temperatura corporea. I passeggeri, prima di salire sul treno, verranno quindi controllati. Un metodo che cerca il più possibile di contenere i contagi, ora che le regioni sono riaperte. Se però dovesse essere rilevata una temperatura superiore ai 37,5° C, non sarà possibile salire a bordo. Questo per assicurare la sicurezza di tutti i passeggeri.

All’interno del treno sarà ovviamente garantito il distanziamento. Quindi meno posti disponibili, e più spazio per ogni viaggiatore.

Arrivare in anticipo sarà fondamentale

Il Gruppo FS italiane ha consigliato a tutti i viaggiatori di arrivare in anticipo. Presentarsi in stazione prima della partenza del proprio treno può essere di grande aiuto. Consentirà infatti un agevole svolgimento dei controlli, e si eviteranno assembramenti.

Intanto, riprendono a viaggiare già dal 3 giugno 80 Frecce, 48 InterCity 4.653 corse regionali. Insomma, una parvenza di ritorno alla normalità che stiamo riconquistando giorno dopo giorno. E ora che sapete quali sono le nuove regole per viaggiare in treno, siete pronti a prenotare il vostro prossimo viaggio?