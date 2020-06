Pensavate di sapere tutto sulle mascherine? Beh, non è proprio così. In questi mesi abbiamo ricevuto tante direttive. Soprattutto sulle mascherine. E ora arrivano nuovi regole. È l’Organizzazione Mondiale della Sanità a diffonderle. L’OMS ha infatti cambiato idea sulle mascherine. Dopo alcuni studi recenti, sono state stabilite nuove direttive.

Vediamo quindi più nel dettaglio quali sono le nuove regole per le mascherine.

Le mascherine diventano essenziali

All’inizio della pandemia sembrava che le mascherine non fossero così essenziali. Per mesi, infatti, l’OMS aveva sostenuto che la mascherina poteva dare un senso finto di sicurezza. E più persone la indossavano, meno mascherine erano a disposizione per gli operatori sanitari. Infatti, le fasce più esposte al virus, rischiavano di rimanerne sprovviste.

Il cambio di rotta e le nuove regole per le mascherine

Ma ora l’OMS cambia idea. Se prima non c’erano prove sufficienti per dire che le persone sane dovessero indossare la mascherina, ora gli studi hanno portato a diversi risultati. E così l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato quali sono le nuove regole per le mascherine. Le mascherine vanno indossate nei luoghi pubblici e non più solo da operatori sanitari, malati di Covid-19 e chi li assiste.

L’uso delle mascherine è consigliato soprattutto nei luoghi pubblici. Particolare attenzione alle mascherine indossate nelle zone in cui il distanziamento sociale non può essere garantito. Trasporti pubblici, negozi, posti di lavoro, scuole e zone di culto renderanno la mascherina necessaria.

Le mascherine infatti, forniscono una barriera per le goccioline potenzialmente infettive. Un modo quindi per prevenire i contagi e cercare di fermare la diffusione del virus.

Non solo mascherine

Ovviamente, come dall’inizio della pandemia, le mascherine da sole non basteranno. Saranno solo una delle tante norme che dovremo adottare. Tra queste, già in atto, il distanziamento sociale.

In particolare, l’OMS ha raccomandato alle persone di oltre 60 anni, e a quelle con patologie pregresse, di indossare mascherine chirurgiche o filtranti facciali. Per gli altri sono sufficienti generiche mascherine a triplo strato, anche fatte in casa.