In questo articolo tratteremo di quali sono le novità sul blocco dei licenziamenti. Gli sforzi del Governo per tenere in piedi i livelli occupazionali durante un periodo di forte crisi e di emergenza sanitaria, sono stati tanti. Oramai, il blocco dei licenziamenti dura da inizio pandemia ma tutti sanno che, prima o poi, si dovrà uscire allo scoperto.

Tutto sta a capire, quando! Ed è proprio sulla data che si sono registrate tutte le pressioni possibili da parte dei sindacati. Senonché, per far fronte alla necessità di resistere sul fronte occupazionale, il Presidente del Consiglio si è pronunciato durante il vertice con CGL, CISL e UIL.

In quella occasione, si è impegnato a prorogare il blocco fino al mese di marzo 2021. Tuttavia, ad oggi, sul piano legale, è previsto che esso sarà operativo fino al 31 gennaio.

Come il Governo affronterà il problema dei licenziamenti

Ebbene, come anticipato, Il Governo vorrebbe tentare di prorogare il blocco dei licenziamenti per dare al Paese un segnale di sicurezza. Alla domanda, quindi su quali sono le novità sul blocco dei licenziamenti, si deve rispondere che, il Governo ha promesso una proroga. Tuttavia, essa, di fatto, non è ancora arrivata in quanto il Decreto Ristori, approvato il 28 ottobre, aveva differito il termine solo dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. Evidentemente, l’Esecutivo è impegnato a pianificare come tener forte alla spesa della Cassa Integrazione, fino a marzo.

Per questa ragione, fino ad oggi, non è stato formalizzato l’impegno adottato dal Premier per vie verbali. Egli, infatti, avrebbe rassicurato i sindacati, sostenendo che la Cassa Covid sarà gratuita per i datori di lavoro. In termini, avrebbe dichiarato: “Stiamo vivendo una situazione complessa.

Per questo, il Governo ritiene di dover fare uno sforzo finanziario ulteriore». A fronte di queste rassicurazioni, i leader dei sindacati maggiormente rappresentativi, si sono sentiti soddisfatti. Tuttavia, verrà il momento in cui il Governo dovrà per forza dire basta al blocco dei licenziamenti e lasciare che le imprese camminino con le proprie gambe.

