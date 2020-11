Un nuovo aggiornamento per la casa Apple è appena giunto anche in Italia. Il rilascio dell’aggiornamento al sistema iOS 14, solo pochi mesi fa, aveva destato scalpore nel mondo degli appassionati e dei semplici utilizzatori. Moltissime le funzionalità introdotte: una libreria per organizzare le proprie applicazioni e scorciatoie per i tasti ne sono un piccolissimo esempio.

Come accade per ogni aggiornamento, tuttavia, il rilascio di qualche versione successiva si palesa necessario per correggere i bug. Si tratta di piccole imprecisioni che naturalmente si accompagnano al rilascio nelle nuove tecnologie. Vediamo, quindi, quali sono le novità dell’ultimo aggiornamento iOS 14.1.2.

Le versioni precedenti iOS 14 e iOS 14.1

Nel mese di novembre 2020, Apple lancia il nuovo aggiornamento al sistema iOS 14, che non è passato inosservato. Tra le maggiori novità, l’inserimento di appositi Widget per la semplificazione nell’interazione tra l’utente ed il dispositivo. Tanto per fare un esempio, Apple ha inserito un Widget per monitorare lo stato della batteria dei propri Airpods, anche singolarmente. Altri ancora, sono stati ridisegnati dal “software con la mela”, che ne ha innovato design e aspetto.

Nuove funzionalità e interessanti comandi anche per Siri, la voce guida famosa della casa che consente l’interazione con lo Smartphon tramite la propria voce. E poi, l’immancabile possibilità di rispondere ad un singolo messaggio in una conversazione, proprio come si fa da tempo con la più famosa App di messaggistica Whatsapp.

La versione iOS 14.1.2 risolve i bug delle antenate

E’ giunto il momento di vedere quali sono le novità dell’ultimo aggiornamento iOS 14.1.2. Come anticipato poc’anzi, il nuovo sistema nasce per migliorare le novità introdotte dalle versioni precedenti. E’ stato l’iPhone 12 mini a presentare qualche problema in più, con riguardo proprio al touchscreen. Pare che questo non rispondesse bene in fase di sblocco dello schermo, dopo l’ultimo aggiornamento di casa Apple.

Qualche problema anche riguardo alle connessione del dispositivo con le cuffie ed altri circa la ricezione dei messaggi contenenti file multimediali. Apple interviene subito per risolvere il problema. Si tratta di piccoli accorgimenti che migliorano certamente le prestazioni di tali sofisticati dispositivi. L’aspettativa del pubblico di fruitori è sempre piuttosto alta e le loro pretese non sono da meno. Apple, ancora una volta, corre in soccorso e si guadagna l’apprezzamento degli utenti più accaniti.