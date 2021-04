Il Codice della Strada non dà spazio a fraintendimenti. Quali sono le norme da seguire in auto con il proprio gatto lo dichiara il Decreto n.265 del 1992 nell’articolo n.169, affermando che il nostro animale potrà viaggiare nella vettura insieme a noi, ma all’interno del trasportino.

Se non seguiamo queste indicazioni andiamo incontro a multe salate, centinaia di euro e la sottrazione di 1 punto sulla patente. Rispettare la regola serve soprattutto a rendere sicuro il nostro micio durante il tragitto.

È importante scegliere un trasportino delle dimensioni adatte, non troppo stretto né largo, ma sempre con diversi fori per permettere la giusta aerazione. Evitare assolutamente di posizionarlo nel portabagagli. Ricordiamo di tenere il finestrino abbassato.

Procuriamo fogli di giornale, coperte, una ciotola dell’acqua, la sua lettiera pulita e il suo giocattolo preferito per fargli prendere confidenza con la situazione. Sarebbe indicato abituarli a poco a poco nell’auto, prima a motore spento poi con soste continue, un processo lento che eviterà di avere brutte esperienze.

Quando il gatto soffre di mal d’auto: gli accorgimenti

Manteniamo uno stile di guida tranquillo ed evitiamo repentini scatti o cambi corsia.

Ma se il nostro gatto diventa ingestibile, se notate nausea, vertigini e tachicardia allora vuol dire che offre di mal d’auto e dovremo seguire degli opportuni accorgimenti:

evitare di farlo mangiare nelle 6/8 ore prima del viaggio;

coprire con una coperta il trasportino;

rinfrescargli muso e polpastrelli;

si può ricorrere a rimedi ed estratti naturali, fiori di Bach o rescue remedy, ma formulati appositamente per gatti;

utilizzare uno spray ai ferormoni;

ricorrere a farmaci specifici, come gocce e tranquillanti, solo su prescrizione del veterinario.

Oltre a sapere quali sono le norme da seguire in auto con il proprio gatto, bisogna valutare anche la specifica situazione e lo stato di salute del felino.

In generale scegliere di portare il gatto con noi in auto deve essere giustificato da una reale necessità. Per loro è comunque una fonte di stress che può causargli non pochi traumi. Fare ripetute pause per fargli sgranchire le zampe e fare bisogni, rimangono le basi per un percorso più sicuro e calmo per loro e per noi.