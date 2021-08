La monarchia inglese è sicuramente la più famosa al mondo per via della sua storia millenaria. Per non parlare del suo personaggio principale la Regina Elisabetta che ruba la scena fin dagli anni 60, i nipoti con le rispettive mogli e duchesse. E infine il fantasma di Lady D sempre presente, che con documentari e film in uscita non manca di ricordarci gli intrighi e i problemi che hanno scosso la famiglia reale.

Ma oltre alla britannica quali sono le monarchie ancora esistenti nel mondo?

Prima della nascita delle democrazie parlamentari era scontato che uno stato si reggesse su un governo monarchico. Ci sorprenderà però scoprire che il titolo si passa ancora di generazione in generazione in più di 40 stati.

Oltre alla monarchia più longeva del mondo quella della Regina Elisabetta, in carica dal 1952, anche la Spagna ha il suo re, ed è Felipe IV in carica dal 2014. Il Principato di Monaco come ci dice il nome stesso è governato da un principe ed è Alberto II dal 2015. Non mancano all’appello dei re e delle regine il Granduca Henri di Lussemburgo, il sovrano di Norvegia e quello del Liechtenstein, Carlo XVI di Svezia e la reggente della Danimarca Margherita II in carica dal 1972. Anche Olanda e Belgio seguono questa tipologia di governo e sono in carica dal 2013 rispettivamente Re Guglielmo Alessandro e Re Filippo. Oman, Brunei e Malesia sono governati dai sultani, mentre nel Kuwait e negli Emiri il potere è in mano agli Sceicchi. L’Arabia Saudita ha il Re Salman, mentre il Giappone è guidato dall’imperatore Akihito.

La corona inglese detiene il governo su 16 paesi

Dei 44 stati in cui è ancora presente la monarchia, 16 hanno come capo di Stato la regina Elisabetta poiché fanno parte del Commonwealth. I più famosi sono Canada Australia e Nuova Zelanda. In Oceania poi ci sono le Isole Salomone, Tuvalu, Papa Nuova Guinea. In America troviamo Antigua e Barbuda, Belize, Barbados, Bahamas, Giamaica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia.

Chiaramente le monarchie si differenziano tra di loro per tipologia. Quella inglese è una monarchia parlamentare. Il monarca in questione regna ma non governa perché il potere esecutivo è in mano al primo ministro. Anche quella di Felipe IV in Spagna funziona nello stesso modo. Così Svezia, Norvegia, Olanda e il Giappone. Esistono però anche le monarchie assolute in cui il potere è nelle mani di un’unica persona. Vi rientrano quella dell’Arabia Saudita, Oman, Brunei, e lo stato africano del Swaziland.

Due casi particolari sono l’Andorra e il Vaticano. Il Principato di Andorra è un caso particolare perché vige una diarchia. A comandare à metà sono infatti il presidente della Repubblica Francese e l’arcivescovo della diocesi di Urgell. Entrambi scelti al di fuori dei confini di stato. Anche lo Stato Vaticano rientra nelle Monarchie. In questo caso particolare perché presieduta dal Papa.

Insomma mentre noi Italiani abbiamo salutato la monarchia ormai diversi anni fa, era il 1946 quando abbiamo scelto la Repubblica al governo del re, ci sono paesi che rimangono ancora legati a questa forma di potere. Che governino davvero come il re della Giordania e del Marocco, che rivestano solo un ruolo istituzionale come in Svezia, o che esercitino qualche potere come in Thailandia, i reali esercitano da sempre un fascino unico e senza tempo.