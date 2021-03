Da molto tempo le piante sono considerate veri e propri complementi d’arredo. In bagno, in cucina, all’angolo del proprio salotto, riempiono la casa di colore e donano un tocco di vivacità o di relax.

Infatti, basterà posizionare qualche piccola piantina qua e là per ottenere un effetto meraviglioso che può, addirittura, sostituirsi a quadri e lampade decorative.

Non è necessario avere un grande pollice verde: esistono, infatti, una serie di piante che necessitano di pochissime cure per il proprio sostentamento.

Noi della Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa vi consigliamo di scorrere il cursore per scoprire quali sono le migliori piante grasse da avere assolutamente in casa.

I motivi per cui scegliere una pianta grassa

Perché scegliere le piante grasse? I motivi sono vari.

Innanzitutto hanno una fantastica capacità di adattamento. Infatti possono sopravvivere in diversi ambienti senza necessità di particolari cure per poter fiorire e crescere in maniera sana. Inoltre ne esistono di vari generi e tipi, ragion per cui sarà facile trovare quella che più fa al caso della propria casa.

Nel caso in cui si abbia tanto spazio, e una casa dallo stile molto classico, è bene optare per piante grasse grandi che si possano sposare con il contesto. La scelta migliore ricade sui cactus o sull’aloe.

Invece, nel caso in cui si viva in un appartamento dallo stile minimal o moderno ci si può sbizzarrire con piante grasse dalle piccole dimensioni e con forme più originali.

In quest’ultimo caso, a donare particolarità all’ambiente, non sarà soltanto la tipologia di pianta ma anche, e soprattutto, la sua forma.

Tre tipi irrinunciabili

Il cactus zebra

Una pianta molto particolare che rientra nella categoria di “quali sono le migliori piante grasse da avere assolutamente in casa” è il cactus zebra.

Appartenente alla famiglia delle aloeaceae, è originaria del Sud Africa e per svilupparsi ha bisogno di un ambiente con molta luce.

Ne esistono di varie dimensioni ma, dalla piantina più piccola a quella più grande, è caratterizzata da particolari striature nelle foglie, simili alle macchie del manto della zebra.

È una pianta molto resistente e può essere considerata come un’idea regalo per fare una bellissima figura.

Il lithops

Un’altra pianta molto curiosa da avere in casa è il lithops. La storia dietro queste piante è molto curiosa: a primo impatto possono sembrare pietre.

Hanno due sole foglie tondeggianti e al centro un fiore che potrà essere di colore giallo o bianco.

Necessitano di pochissima cura: basterà un pò di terriccio e dei fori sul fondo del vaso per non trattenere l’umidità e vivere serenamente. Le pietre vive possono donare un tocco di vivacità e rendere più particolare l’ambiente interno.

La crassula

Nel caso in cui si ami lo stile indie o buddista, una pianta che non può mancare è la crassula.

Ideale per un appartamento, ha uno stile molto elegante anche se un pò più delicata delle precedenti.

Bisogna darle la giusta dose di acqua per la sua sopravvivenza. Come? Toccando il terreno.

Solo nel caso in cui il terreno sia asciutto è tempo di innaffiarla. Infine, non bisogna esporla direttamente ai raggi del sole.