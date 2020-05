Viviamo in un mondo dove la tecnologia ha preso il sopravvento e i nostri dati sono continuamente monitorati e sottoposti a possibili frodi. Quali sono le migliori app per pagare con smartphone in modo sicuro? Sono sempre di più le app che permettono il mobile payment. L’acquisto di prodotti tramite smartphone ha raggiunto livelli altissimi. La rivoluzione che ha investito il mondo del commercio sta prendendo sempre più piede anche in Italia. E lo smartphone ha preso il posto del bancomat o della carta di credito. Sicuramente non è uno dei metodi più sicuri al mondo, ma le aziende produttrici stanno sviluppando soluzioni per rendere il più complicato possibile il furto dei dati. Come può essere il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o codici segreti.

Quali sono le migliori app per pagare con smartphone in modo sicuro?

Sicuramente la prima è Apple Pay. Disponibile però solo per i clienti che possiedono un iPhone, o altri prodotti Apple. È stata lanciata nel 2014 da Apple e si tratta di un sistema di pagamenti contactless che sfrutta il portafoglio digitale wallet e la tecnologia NFC per velocizzare i pagamenti. La seconda è PayPal, fondata nel 1999 e poi quotata in Borsa nel 2015. PayPal permette di effettuare pagamenti online senza rivelare le coordinate bancarie o il numero proprio della carta. Poiché all’account viene associata una carta dove è possibile anche ricevere denaro.

PayPal si può usare anche come mobile payment nei negozi, ma è necessario scaricare il wallet sul proprio Android. Un’altra app ottima è Google Pay, già preimpostata sugli smartphone. Questo sistema di pagamento è ampiamente accettato nei negozi al dettaglio e sugli e-commerce, ed è considerato più sicuro rispetto all’utilizzo di una carta di credito tradizionale in quanto il numero non viene inviato ed è protetto da crittografia di sicurezza a più livelli. Per pagare in negozio non c’è bisogno di sbloccare il telefono o avviare l’app perché basterà appoggiare lo smartphone al POS in cassa e fare l’autenticazione tramite l’impronta.