Per i dispositivi mobili, dallo smartphone al tablet, ci sono scaricabili applicazioni per fare un po’ di tutto. Tra le tante app disponibili ci sono pure quelle che permettono di generare qualche entrata extra. Allora, quali sono le migliori app cellulare per guadagnare soldi online? Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che non trattasi di applicazioni che permettono di arricchirci. Ma in ogni caso se passare il tempo con lo smartphone permette di guadagnare soldi, allora è tutto oro che cola.

Ecco quali sono le migliori app cellulare per guadagnare soldi online

Per iOS e per Android sono disponibili app che permettono in genere di guadagnare in base a quelle che sono le proprie passioni ed i propri interessi. Per esempio, ci sono applicazioni che offrono un compenso ogni volta che si partecipa ad un sondaggio. Oppure partecipando a vere e proprie missioni. Ci sono infatti app cellulare che offrono un compenso se si recensiscono i negozi o se vengono fotografati dei cartelloni pubblicitari.

Maturato il compenso, questo sarà accreditato sull’account che è collegato all’applicazione, ma in ogni caso bisogna fare attenzione. Non sempre queste applicazioni pagano infatti in denaro reale, ma spesso solo in crediti da spendere online su siti selezionati.

Dal fitness ai quiz, le applicazioni per smartphone con premi in palio

Per esempio, tra le app più scaricate per guadagnare online con il cellulare ci sono quelle legate all’attività fisica. Ci sono applicazioni scaricabili, infatti, che permettono di guadagnare crediti camminando o correndo. Ogni passo o corsa effettuata, che viene rilevata grazie alla geolocalizzazione, permette di maturare dei crediti spendibili. Che possono poi permettere di acquistare online, per esempio, gadget tecnologici e audiolibri.

Spopolano inoltre, per iOS e Android, le applicazioni che sono basate sui quiz che permettono di vincere dei premi. Ma solo per chi è bravo a rispondere velocemente a domande che possono spaziare dalla storia alla matematica, e passando per la scienza e per la letteratura.