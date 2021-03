La primavera è ormai alle porte così come il cambio dell’armadio.

Ogni anno durante questo periodo ci si dedica alla cernita dei vestiti per decidere cosa continuare ad indossare e con quali capi la convivenza è giunta al termine.

Tra le nuove e fantastiche tendenze moda ritorna un classico senza tempo: la giacca di jeans.

Di seguito scopriremo quali sono le incredibili giacche jeans da indossare per la primavera 2021.

Dal classico senza tempo…

Proprio perché non può piovere per sempre è utile sin da ora conoscere quali sono le giacche must have per questa collezione primaverile.

La giacca jeans classica è un capo che non tramonta mai. Sia in toni chiari che in quelli più scuri, il modello a camicia con due tasche davanti permetterà di essere sempre cool e al passo con i tempi.

In pieno revival anni 80, la trucker jacket si riconferma un capo d’eccellenza anche per la primavera 2021.

Di media pesantezza, con spalline o taglio spalla più morbido e cuciture color cammello, può rendere il proprio outfit più sportivo durante il giorno e di maggior carattere se indossato la sera.

…all’upcycling e tinte pastello

Oltre i capi precedentemente citati, quali sono le incredibili giacche jeans da indossare per la primavera 2021?

Le giacche jeans si aggiornano costantemente: quest’anno vi sarà una particolare reinterpretazione di questo capo. Non sarà soltanto l’epoca dei nuovi design e dettagli; la giacca jeans sposerà le tonalità pastello. Via alle giacche over fit, ossia di una lunghezza maggiore rispetto alla classica. Sì alle denim jacket color verde pastello, grigio chiaro o baby pink.

Numerosi saranno i dettagli che impreziosiranno il denim.

Proprio per cavalcare l’onda de “sono i dettagli che fanno la differenza”, questa stagione primaverile sarà caratterizzata da mise di giacche jeans con cinture incorporate e spalle super over size.

Tutto anche all’insegna del jeans upcycling. No, non è uno scioglilingua: a differenza del recycling, ossia del vero e proprio riciclo, l’upcycling consiste nel riutilizzare capi del passato, ma aggiungendo un tocco creativo. Questo consentirà al capo d’abbigliamento una vera e propria rinascita, una luce nuova e una classe tutta sua.

Attraverso questa tecnica, la giacca jeans verrà completamente aggiornata, svecchiata e modernizzata.

Molti sono le giacche jeans di tendenza per questa primavera 2021: qualsiasi sia il modello scelto, sarà sicuramente l’asso nella manica per un look indimenticabile.