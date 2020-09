Quali sono le importanti novità sullo sconto in bolletta di luce, acqua e gas e a chi spettano.

Sono circa 2 milioni e mezzo le famiglie nel nostro Paese che hanno diritto al bonus sociale, ossia lo sconto sulle bollette di luce, acqua e gas.

Oggi, solo il 35% degli aventi diritto usufruisce di questo bonus sebbene luce, acqua e gas siano beni primari. E poiché sono moltissime in Italia le famiglie con redditi bassi, il presidente ARERA, Stefano Besseghini, ha previsto importanti novità sullo sconto in bolletta di luce, acqua e gas. Vediamo insieme quali sono le novità e a chi spettano.

Quali sono le importanti novità sullo sconto in bolletta di luce, acqua e gas e a chi spettano

Grazie alla collaborazione tra le banche dati dell’INPS e quelle relative ai dati di energia, acqua e gas, dal 1° gennaio 2021, finalmente lo sconto arriverà direttamente in bolletta. Non sarà, pertanto, più necessario richiedere formalmente il bonus sociale. Lo sconto arriverà direttamente sulle bollette di luce, acqua e gas di tutti gli aventi diritto.

In questo modo, ha spiegato il presidente ARERA, si azzereranno i complicati passaggi dell’iter burocratico e tutti coloro che hanno diritto allo sconto potranno tranquillamente usufruirne. Una vera e propria rivoluzione che garantisce alle moltissime famiglie che vivono un disagio economico di fruire del bonus senza preoccuparsi di altro. A questo punto, vediamo con gli Esperti di ProiezionidiBorsa a quali famiglie spetta il bonus sociale di luce, acqua e gas.

A chi spetta il bonus sociale

I beneficiari dello sconto sulle bollette di luce, acqua e gas sono i clienti domestici, intestatari di un contratto di fornitura che appartengono:

a) ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 8.265 euro; b) ad un nucleo familiare con almeno 4 figli e con ISEE non superiore a 20 mila euro; c) ad un nucleo familiare titolare di Pensione o Reddito di Cittadinanza. In questo caso, i titolari del reddito di cittadinanza hanno diritto al bonus luce e gas anche se l’ISEE supera il limite degli 8.265 euro. Spetta, invece, il bonus acqua solo se l’ISEE rientra nel limite degli 8.265 euro.

A quanto ammonta il bonus

L’ammontare del bonus che dal 1°gennaio 2021 arriverà direttamente in bolletta dipende dal numero dei componenti della famiglia. Per l’anno 2020 lo sconto previsto è di euro 125 per una famiglia composta da 1 o 2 componenti, di euro 148 per 3 o 4 componenti e di euro 173 oltre ai 4 componenti.

