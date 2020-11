In linea con gli acquisti in occasione del Natale e con le tendenze di moda, i gioielli sono e resteranno gli oggetti di lusso preferiti soprattutto dalle donne ma anche dagli uomini. Gioie, quindi, da regalare a Natale che luccicano e sono preziose, oltre ad essere una grande emozione.

Molte sono le idee originali per sorprendere e affascinare la persona a cui è destinato il monile. Inoltre molti negozi operano online e danno la possibilità di chiedere informazioni e acquistare comodamente da casa con la clausola di restituzione entro i 14 giorni, come previsto dalla normativa europea.

Quali sono le gioie da regalare a Natale?

A lasciar posto alle gioie preziose e luccicanti che non sono alla portata di tutti, troviamo i bijoux e gioielli in argento luccicanti. Sono gli accessori più amati dalle mamme, maestre e amiche, perfetti da indossare nel periodo natalizio, o da regalare. Qualsiasi fascia di prezzo può essere perfetta, in quanto si possono trovare accessori dai 20 euro in su.

Importante è sapere a quale tipo di donna andrà regalata questa gioia. Ad esempio c’è chi indossa i gioielli abbinandoli all’abbigliamento oppure chi li indossa senza toglierli, neanche di notte.

Fatta questa differenziazione, si può procedere a scegliere il materiale: oro, argento, acciaio, bronzo o rame.

L’acciaio 316L, è un metallo anallergico molto comune nel settore della gioielleria ed è, ad esempio, indicato per quella tipologia di persone che hanno una pelle sensibile, soggetta ad irritazioni. Anche l’oro 750 è un metallo prezioso che non muta durante il tempo ed è perfetto perché non contiene alcuna traccia di nichel.

L’argento invece potrebbe contenere metalli che possono irritare la pelle. Per chi ha particolari esigenze, occorre acquistare rigorosamente il made in italy che garantisce il prodotto senza pericoli di incombere in allergie a metalli come con il famoso nichel.

Il rame o l’ottone sono spesso utilizzati per i bijoux e solitamente rivestiti o “bagnati” in argento, oro rosa o oro.

Ecco quali scegliere e regalare

Dopo aver fatto la differenziazione tra fascia di prezzo, metalli per eventuali allergie o moda, si passa alla scelta del monile. I vari accessori si differenziano nello stile: elegante, casual, sportivo, ecc. .

Ad esempio la collana o anche il girocollo è un accessorio che normalmente viene regalato anche in base all’età. Solitamente le ragazze indossano girocolli semplici poco appariscenti, mentre le signore amano collane più ricche e complesse.

Per i bracciali normalmente si preferisce l’argento per via del trend di indossarne molti sullo stesso polso e sono tutti versatili e facilmente combinabili tra loro.

Per quanto riguarda l’anello, è sempre un regalo pieno di significato. In base alla tipologia può comunicare dei valori importanti, ma non necessariamente.

Anche gli uomini amano gli accessori. Ad esempio, un anello chevalier da indossare al mignolo è molto di tendenza, oppure anche un bracciale da indossare insieme all’orologio.