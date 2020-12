Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si dice sempre che i cani discendono dai lupi, ma sarà poi vero? Ci sono delle differenze fra le due specie che non molti conoscono. Cose che riguardano l’alimentazione, il loro comportamento ecc. Allora vediamo quali sono le differenze fra un cane e un lupo che quasi nessuno conosce.

Il cane è un bambino

Una differenza interessante fra cane e lupo è che il cane rispetto al lupo è come un bambino di fronte ad un adulto. Il comportamento del cane assomiglia a quello di un bimbo, è ricettivo, vuole apprendere e apprende i diversi comportamenti. Per questo riesce ad interagire con gli uomini, perché impara a comprenderli. Il lupo invece è più strutturato e non riesce a entrare in relazione con l’uomo. Piuttosto vive in branco con i suoi simili.

Altro fattore di questa infantilità del cane è il suo abbaiare. Il lupo comincia ad abbaiare quando è piccolo, ma poi adulto smette e cambia la sua voce in ululato. Il cane invece resta con l’abbaiare per tutta la sua vita.

Cibo impossibile. Quali sono le differenze fra un cane e un lupo che quasi nessuno conosce?

Il cane nel tempo, forse a contatto con l’uomo, è riuscito a immettere nella sua alimentazione le piante a base di amido, come le patate. Se le mangia non gli succede nulla, perché ha un enzima che permette di digerirle. Il lupo invece non può assolutamente mangiarne, sarebbero per lui altamente tossiche.

Questo è anche il motivo per cui i cani riescono a mangiare dei manicaretti che gli offrono come per esempio le crocchette di patate o la pasta.

Un muso diverso

C’è anche qualche differenza fisica fra cane e lupo. Una fra tutte è il muso che nel lupo è più allungato, nel cane invece è più corto. Anche la taglia varia, nel lupo è standard, nel cane invece è di diverse misure, si va dal piccolo chiwawa al grande alano.

Molti cani hanno alle zampe posteriori, una specie di artiglio supplementare un po’ al di sopra degli altri. Questo i lupi non ce l’hanno, segno di una differenziazione avvenuta nel tempo.

I lupi hanno sempre le orecchie dritte, invece molti cani le hanno cadenti, come i cani da caccia.

Queste le principali differenze fra lupo e cane, che ci fa capire come il cane sia abbastanza diverso dal lupo e molto vicino all’uomo come animale di compagnia.

