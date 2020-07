Un focus per capire quali sono le creme solari migliori secondo recenti test di laboratorio. Il sole è un alleato per fortificare sistema immunitario e sistema articolare, ma sempre se preso con tutte le dovute cautele. Le ricerche scientifiche, infatti, non mancano mai di lanciare allarmi sulla sempre maggiore aggressività del disco infuocato. E la prima a risentire di una esposizione superficiale ai raggi solari, sarebbe la nostra epidermide. Specie se si tratta pure delle primissime esposizioni al sole. Vediamo quindi di capire quali sono le creme solari migliori secondo recenti test di laboratorio.

I criteri di scelta

Come fare dunque ad orientarsi saggiamente prima dell’acquisto di una crema solare? C’è chi ricorre al sistema “fai da te”, confrontando sbrigativamente marchi e prezzi. C’è chi non si fida dei prodotti più a basso costo e reperibili nei supermercati e, a costo di sborsare qualche decina di euro in più, va direttamente in farmacia o parafarmacia. Chi invece ricorre esclusivamente a prodotti bio o di erboristeria. Chi predilige il sistema del passaparola, chi si lascia irretire dagli slogan pubblicitari, chi infine si affida solo al proprio dermatologo. Tutti sistemi, più o meno condivisibili, ai quali ora si può aggiungere pure un supporto autorevole e di facile consultazione.

La classifica dei prodotti testati

Oggi è infatti disponibile un utilissimo studio analitico, messo a puno dall’associazione indipendente Altroconsumo e visionabile a questa pagina web. La ricerca ha messo a confronto oltre una quarantina di prodotti solari provenienti, alternativamente, dalla grande distribuzione o dai settori più di nicchia di farmacie, parafarmacie e profumerie. A guidare la ricerca infatti non sono stati tanto i vari marchi, più o meno rinomati, ma la sostanza dei singoli prodotti. Per cui, per chi volesse prendersi del tempo, da dedicare alla salute della propria pelle, con un occhio anche al portafoglio, la consultazione della pagina sarà un valido alleato.

I parametri alla base dei test

I parametri che sono stati posti alla base dei test effettuati sono stati i più vari. Da quelli più scontati quali: il fattore di protezione solare dichiarato sulle confezioni o SPF e la protezione effettiva dai raggi UVA. Fino alla presenza di filtri chimici e fisici, alla presenza di alcol, alle avvertenze riguardanti la potenziale infiammabilità. Una visione dunque a tutto tondo che non ha mancato di considerare ovviamente anche aspetti di ordine pratico. Vale a dire: i livelli medi di prezzo, le quantità e i formati delle varie creme solari.

Un defilet di prodotti peraltro dei marchi più vari. Nella lista sono rientrati infatti prodotti a marchio Cien, Coop, Nivea, Garnier, Bilboa facilmente reperibili sugli scaffali della grande distribuzione. Ma anche articoli più “di nicchia”, come Yves Rocher, Roc, Avenue, Vichy, Piz Buin, Bionike, Eucerin e tanti altri ancora. Ad ognuno quindi il suo prodotto che ora vanta pure una sua precisa “carta d’identità”.