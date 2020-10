Molte persone utilizzano il proprio water come se fosse un bidone dei rifiuti. Sembra che alcune cose, come residui di detersivo, o oggetti per la pulizia del corpo, siano comodi da gettare nel water. Con un semplice colpo d’acqua, infatti, spariscono in fondo allo scarico. Ma non è affatto così.

Molti prodotti provocano gravi problemi alle tubature e rischiano di costare molto in termini di riparazione. Ecco quali sono le cose che non si dovrebbero mai buttare nel water per eliminare questo problema, cosicché rimanga sempre perfettamente funzionante.

Capelli

Primi fra tutti sono i capelli. Può capitare che, per liberare lo scarico dopo la doccia, o per pulire una spazzola, si getti un groviglio di capelli nel gabinetto. Questo, una volta nelle tubature, potrebbe formare un tappo che ostruirà completamente le vie, finendo per costringere a ricorrere all’intervento dell’idraulico.

Shampoo, balsamo e talco

Shampoo e balsamo sono prodotti per il corpo che non sono affatto utili al water. Infatti, spesso, contengono oli essenziali e burri che riescono ad impregnare le vie di scarico. E ciò specialmente se all’interno delle tubature si intrecciano con altri materiali, come i capelli.

Particolare attenzione va prestata anche quando si utilizza il borotalco. In tal caso è necessario assicurarsi sempre che il sedile del water sia chiuso. La sua polvere, infatti, attaccandosi alle pareti e restringendo lo spazio delle tubature, provocherà certamente un intasamento.

Vediamo ancora quali sono le cose che non si dovrebbero mai buttare nel water.

Farmaci

Un altro errore comune consiste nel gettare i farmaci scaduti nel water. E ciò con l’idea che si sciolgano nell’acqua. Un tale modo di fare, invece, potrebbe rappresentare un serio pericolo di inquinamento per le risorse idriche. Oltre a causare un notevole danno ambientale. È importante smaltire i farmaci solo negli appositi contenitori o riportarli in farmacia.

Lettiera per gatti

In ultimo la lettiera per i gatti. Non importa se sia o meno biologica, e nemmeno se contenga il corrispondente del gatto di ciò che voi stessi sversate nel gabinetto. La lettiera intaserà completamente lo scarico creando una palla di pietra nelle tubature. Inoltre, i rifiuti degli animali, potrebbero contenere parassiti che riescono facilmente ad infiltrarsi nelle acque reflue.

La soluzione? Posizionare in bagno un mini cestino, destinato appositamente a raccogliere tutti i rifiuti elencati, può essere un’ottima soluzione.