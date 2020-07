Quali sono le cose che non bisogna fare all’estero? Tutto il mondo è paese, ma ognuno ha le sue tradizioni, e l’Italia è la numero uno. Ci sono però tanti altri paesi che hanno le loro tradizioni e se vogliamo viaggiare in libertà senza margine di errore oggi vi daremo qualche consiglio su quali sono le cose che non bisogna fare all’estero.

Viaggiare, scoprire posti nuovi è forse una delle cose più belle. Si viene a contatto con culture diverse, si possono fare nuove amicizie e fa bene anche al cervello. Ma paese che vai usanza che trovi. E alcuni paesi sono molto gelosi delle loro usanze. Quindi perché sbagliare? Diciamo addio a degli stupidi errore e viviamo al meglio la nostra avventura. Ecco quali son le cose che non bisogna fare all’estero.

Lasciare la mancia in Giappone

In molti paesi la mancia è ben vista. Pensate che a volte si può trovare anche direttamente sullo scontrino e magari nemmeno te ne accorgi. In altri paesi invece spetta al consumatore lasciare una piccola mancia. Magari perché siete stati serviti bene, vi è piaciuto il modo in cui vi hanno trattato. Ma non in Giappone. Infatti i giapponesi sono un popolo molto orgoglioso e lasciare la mancia per loro equivale ad un insulto.

Lascia sempre qualcosa nel piatto se sei in Cina

Non tutti sanno infatti che alla fine del pasto è importante lasciare un po’ di cibo nel piatto. Perché dimostra che le quantità sono state più che sufficienti. Nel caso in cui doveste finire tutto, chi vi ha invitati continuerebbe a riempirvi il piatto. In altri paesi invece non finire il cibo nel piatto non è visto di buon segno. Magari non hai gradito il cibo e potresti offendere il proprietario di casa o del ristorante.

Non salutare o mangiare mai con la mano sinistra se sei in India

Come in Turchia o anche in Malesia, paesi musulmani dove è usanza mangiare con le mani, usa sempre la mano destra per mangiare, anche per dare o ricevere un oggetto e per salutare. La mano sinistra è infatti riservata all’igiene intima ed è considerata impura.